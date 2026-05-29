苗栗毒駕暴增16倍引議員關切 縣警局長表態強力取締達零容忍

苗栗縣議員陳永賢在總質詢議程，要求苗栗縣警局加強取締毒駕。（記者張勳騰攝）

近期毒駕頻傳，其中有肇事者曾吸食俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品「依托咪酯」，，苗栗縣議員陳永賢及蕭詠萱今（29）日總質詢議程關心苗栗縣毒駕及毒品入侵校園議題，要求苗栗警方等單位加強取締；苗栗縣警局長李忠萍指出，今年1至5月已查獲毒駕113件，比去年同期多出16倍，警方已將取締酒駕及毒駕勤務，由每週1次變成3次，全面加強取締；縣長鍾東錦則要求警方加強毒品溯源，達到毒駕「零容忍」目標。

陳永賢指出，吸食喪屍煙彈者愈來愈多， 新聞報導資料全國有達8700件，毒品入侵校園，對年輕人及學生造成危害，相當要不得，他希望教育處及警察單位聯手加強取締，維護學校及地方治安，尤其進行攔檢時當場進行毒駕篩檢遏阻。

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蕭詠萱則質詢，依托咪酯等新興毒品擴散，引發家長高度憂心也直接影響道路安全，她建議縣內高風險地區及少年聚集場所，進行不定期路檢及抽查。

李忠萍答詢，苗栗警方全力取締毒駕，今年1月至5月27日查獲施用、持有125件，其中毒駕113件，比去年同期多出16倍之多，由於查緝量能提升，致篩檢試劑使用非常多，今年購買篩檢試劑缺口410萬，感謝縣長鍾東錦及議長同意用墊付款執行，讓後續採購及篩檢順利執行。

李忠萍指出，毒駕開車危及其他人，從23日至29日已取締8件，其中1件有再犯之虞，向檢方聲請羈押獲准，目前苗栗警方執行取締酒駕及毒駕勤務，已由每週1次增加至3次，透過強力取締維護地方治安及道路安全。

鍾東錦除指示苗栗警方加強取締毒駕外，強調毒品問題必須從源頭治理，希望警方能加強溯源，切斷供應管道。

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苗栗縣議員蕭詠萱在總質詢議，要求警方針對縣內毒品危害高風險地區及少年聚集場所，進行不定期路檢及抽查。（記者張勳騰攝）

苗栗警方將執行酒駕及毒駕勤務，由每週一次增加至三次，全面加強取締。（圖由苗栗縣警局提供）

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