警方28日攔查違規轎車，吳男滿手針孔且狂抖，開門掉出毒煙彈露餡。車內另查扣槍枝零件，全案移送台南地檢署偵辦。（民眾提供）

​台南市警三分局昨日凌晨攔查違規轎車，員警發現吳姓駕駛手部竟滿布疑似施打毒品的注射痕跡。吳男神情亢奮，當場遭查獲依託咪酯煙彈及疑似槍枝零組件，全案移送台南地檢署偵辦。

​安順派出所員警28日凌晨3時許巡邏時，在安南區安中路二段發現一輛轎車軌跡飄忽不定且未打方向燈，隨即攔停。盤查時，警方察覺吳男精神異常亢奮、身體持續顫抖，更驚見其手部留有疑似施用毒品的注射痕跡，面對詢問支吾其詞。

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​吳男因心虛過度緊張，開車門時竟不慎讓電子煙桿與煙彈掉落地面。見關鍵證物曝光，吳男自知難逃法網，主動交付其餘物品供查驗。經試劑初檢，扣案煙彈疑含依託咪酯成分；另經吳男同意採尿送驗，初篩對第一、二級毒品均呈陽性反應。

​警方後續搜索車內置物空間，又起獲疑似槍枝零組件，證物均依法查扣，槍枝結構待鑑驗釐清。訊後將吳男依違反毒品防制條例、槍砲彈藥管制條例及公共危險等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

​三分局統計至2026年5月，已查獲疑似毒駕案4件。警方重申，毒駕嚴重影響駕駛反應力，對用路人安全構成極大威脅。警方對毒駕秉持零容忍態度，將持續透過路檢與深夜巡邏，強化查緝毒品與非法槍械，遏止犯罪滋生以淨化治安環境，守護市民安全。

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