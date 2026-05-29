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    揚言「台中國家歌劇院放10顆炸彈」 警追恐嚇IP不排除又是他

    2026/05/29 13:46 記者許國楨／台中報導
    台中國家歌劇院外觀。（資料照）

    台中國家歌劇院外觀。（資料照）

    台中市接連爆發驚擾事件！昨（28）日才有男子持球棒闖入市府聯合服務中心狂砸設備，今（29）日又傳出台中國家歌劇院遭恐嚇放置炸彈，讓原本就緊繃的治安氣氛再度升溫，警方不敢大意，火速展開全面清查與追查IP來源。

    台中市政府1999市民專線29日接獲驚悚留言，內容聲稱「要到台中國家歌劇院放10顆塑膠炸彈」，相關單位獲報後立即通報110，警方獲報後迅速啟動防爆應變機制，派員前往歌劇院及周邊公共空間進行搜索，並出動金屬探測器逐區檢查可疑物品，現場一度氣氛緊張。

    所幸經過全面清查後，現場並未發現任何爆裂物，初步研判疑似為惡作劇恐嚇，但警方仍不敢掉以輕心，據了解，留言IP顯示來自境外，而恐嚇訊息中的遣詞用語、語氣模式，與過去曾多次對台灣發送炸彈恐嚇訊息的中國籍男子張海川極為相似。

    張男過去曾來台就學，2021年至2023年間，涉嫌針對台灣各地發送超過150起炸彈恐嚇訊息，引發社會不安，此次案件不排除與其有關，警方已持續比對相關資料，並透過跨境合作管道追查發訊來源。

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