10斤玉荷包只賣400元？菜籃族挨詐沒撈到便宜險失3萬元

70歲葉姓婦人神情慌張衝進派出所求助。（警方提供）

高雄市警察局鳳山分局忠孝派出所26日15時許，成功攔阻一起假網拍詐騙案件。70歲葉姓婦人神情慌張衝進派出所求助，表示自己疑似因網購操作失誤，導致賣家帳戶遭到凍結，擔心因此惹上麻煩。值班警員蔡德揚及所長盧育村直指這是詐團專門針對菜籃族詐術，成功保住婦人3萬元。

警方表示，近日適逢玉荷包荔枝盛產季節，葉婦在社群平台上看到「10斤玉荷包只要400元」的優惠訊息，價格遠低於市價，遂心動下單購買。對方透過超商「賣貨便」系統要求付款，隨後又佯稱葉婦操作錯誤，導致商家帳戶被列為警示帳戶，甚至表示一家人的生活費都因此無法動用，不斷以急迫語氣催促處理，藉此製造恐慌。

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其後，詐騙集團再假冒客服及郵局專員聯繫葉婦，聲稱只要配合「實名認證」，並透過ATM轉帳3萬元至指定帳戶，即可解除帳戶異常狀況。葉婦一度信以為真，準備前往郵局操作匯款，所幸途中經過忠孝派出所時，決定先進入詢問警方。警方一聽便立即識破這是典型「假網拍結合假客服」詐騙手法，當場勸阻匯款，成功保住葉婦3萬元積蓄。葉婦得知差點受騙後直呼驚險，並感謝警方及時提醒，笑稱自己「一個轉彎就省下3萬元」。

鳳山分局呼籲，民眾網路購物時，若遇到賣家或客服以「帳戶遭凍結」、「解除設定」、「實名驗證」、「操作ATM」等理由要求匯款或轉帳，幾乎都是詐騙話術。尤其面對明顯低於市價的商品，更應提高警覺，切勿依照指示操作ATM或提供金融資料。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

佯稱葉婦操作錯誤，導致商家帳戶被列為警示帳戶。（警方提供）

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