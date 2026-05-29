攜喪屍菸彈騎機車 男毒駕精神恍惚遇警自投羅網

張姓男子昨日凌晨騎乘機車行經新北市新店區安和路二段時，因形跡可疑遭到巡邏員警攔查。（記者鄭景議翻攝）

42歲張姓男子昨日凌晨騎乘機車，從新北市新店區安和路二段一間自助洗車廠離開時，因形跡可疑遭到巡邏員警攔查。張男神情慌張、精神恍惚且口齒不清，隨後主動交付身上攜帶的第二級毒品依託咪酯喪屍菸彈及電子菸桿。警方現場對張男實施毒品唾液快篩，呈現依託咪酯與安非他命陽性反應。新店分局警方訊後除依違反毒品危害防制條例將張男移送台北地檢署偵辦，也將等尿液複驗結果出爐後，依公共危險罪嫌函送法辦。

新店分局江陵派出所表示，派出所員警昨日凌晨0時40分許執行巡邏勤務，行經安和路二段一處大樓前時，發現騎乘機車的張男正想從洗車場出來，但車速忽快忽慢、形跡可疑，於是上前示意靠邊停車接受檢查。張男在與警方交談時，身體不斷不正常發抖，且說話語無倫次、口齒不清，明顯有吸食毒品後的恍惚特徵。

請繼續往下閱讀...

在警方的盤查與詢問下，具有毒品前科的張男自知難逃法網，主動從口袋掏出並交付毛重6.44公克的依託咪酯喪屍菸彈1顆及電子菸桿1支。警方現場對張男進行唾液採樣，經快篩毒品檢測，檢體立刻對毒品安非他命與依託咪酯成分均呈現陽性反應。

由於張男當時確實有駕駛機車的行為，警方現場依法開單舉發，並當場查扣該部機車的車牌1面，同時對張男製作刑法第185條之3第一項第三款案件測試觀察紀錄表。警方依法將張男上銬逮捕並帶回派出所偵辦。

新店分局呼籲，俗稱喪屍菸彈的依託咪酯已被正式列管為第二級毒品，施用後駕駛車輛將嚴重危害用路人生命安全。警方對於毒駕行為絕對嚴查嚴辦，後續除了依毒品罪嫌將張男移送台北地檢署，也將在尿液複驗報告出爐後，將張男依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法