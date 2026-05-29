賓士男狂發挑釁片惹眾怒！闖紅燈燒胎、亮假槍又亮刀 賓士車遭潑漆「整台白化」

何男駕駛賓士車被2名網友潑白漆，黑車慘變成白車。（民眾提供）

台中南屯今天凌晨發生發生一輛賓士車被當街潑漆，2名騎機車男子不滿何姓駕駛（35歲）平時網路社群發表挑釁言論，憤而潑灑油漆，據了解何男近日脫序行不斷，在市區連續闖紅燈、繞圈燒胎，又到豐原醫院亮出疑似槍械並朝自己潑灑不明液體，昨天清晨跑到南投對務農阿伯亮刀威脅，都將犯案影片上傳自己的社群平台，發限動搏取流量。

何男的賓士車被大量油漆潑到，幾乎從黑車變白車，車內部也被潑濺，他自己也被噴濺到滿身油漆，報警後仍將車輛停在路中，在車內發限動，也被附近網友拍下，警方獲報後到場採證，並成立專案小組追查。

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警方擴大調閱沿線監視畫面，迅速掌握涉案機車及嫌犯身分，案發後2小時內，將陳姓男子（24歲）與林姓男子（23歲）查緝到案，據了解二人疑因不滿何男平時常在網路社群發表挑釁言論，透過社群動態掌握其行蹤後，臨時起意騎乘機車前往現場，由後座的林男朝何男停放車輛潑灑油漆後迅速逃離，警方訊後將2人依妨害自由及毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

經調查，何男近期行為相當脫序，24日他曾在台中環中路二段連續闖紅燈、在路中繞圈燒胎，進行危險駕駛；下午到豐原醫院急診室向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、潑水滋事，被警方攔截圍捕、緝獲到案。

不料何男28日清晨又跑到南投名間鄉的超商外，對一名農民亮刀威脅，口中不斷喊著要殺人，所幸警方及時趕到處理，而他近期頻繁出沒中部各縣市，行為一次比一次脫序，今天凌晨3點多，就有網友看不慣他在網路發影片及挑釁言論，憤而潑漆。

何男駕駛賓士車被2名網友潑白漆，自己報警後又在車內發限動。（民眾提供）

網友不滿何男平時網路社群發表挑釁言論，對何男的賓士車潑油漆。（民眾提供）

何男近日開賓士車在市區連續闖紅燈、繞圈燒胎。（民眾提供）

何男昨天清晨跑到南投對務農阿伯亮刀威脅，將犯案影片上傳自己的社群平台。（民眾提供）

何男昨天清晨跑到南投對務農阿伯亮刀威脅，將犯案影片上傳自己的社群平台。（民眾提供）

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