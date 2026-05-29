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    加班時數轉為嘉獎？雲林消防員喊話「把我們應得還來」

    2026/05/29 12:29 記者李文德／雲林報導
    基層消防員不滿雲林縣消防局一紙公文要將2023年剩餘加班時數轉換為行政敘獎。圖為示意圖。（民眾提供）

    基層消防員不滿雲林縣消防局一紙公文要將2023年剩餘加班時數轉換為行政敘獎。圖為示意圖。（民眾提供）

    大法官釋字785號公告後，2023年內政部就針對輪班制公務員新制，刪除加班換嘉獎規範。不過消防員工作權益促進協會發現，雲林縣消防局近日一紙公文要消防員把加班時數轉為嘉獎，痛批「知法犯法」。更有消防員喊話「把我們應得還來」。對此消防局表示，依據公務人員保障暨培訓委員會前年的函文說明，得以將獎勵結算應補休時數，皆依法行政。

    雲縣消防員「小明」（化名）表示，5月27日消防局一紙公文「2023年度外勤人員超時服勤已給予加班補償後，因受限於預算所剩餘超勤時數核予敘獎作業」，參酌他縣市作法依規定給予行政獎勵，剩餘時數50小時以下嘉獎1次；超過50小時以上者，每滿50小時嘉獎一次。

    小明表示，過去消防署已經做過解釋，消防隊員適用公務人員保障法第23條第二款「實施輪班、輪休制度之公務人員加班補償，應給加班費、補休假」，消防局卻想用已公告違憲的敘獎方式補償，就他而言，2023年度剩餘加班時數還超過450小時，甚至還有聽聞基層同仁更是將近千小時，目前僅針對2023年計算，難保後面兩年還會同等對待。

    小明強調，去年縣長張麗善有編列1000萬元針對2023年加班時數給予補償，顯然縣府知道內政部早有公告，因此希望縣府「將我們應得還回來」，訴求補償加班費或者補休假，其中補休假不得利用上班時間的「休息時間」搪塞，請相關單位正視問題。

    協會秘書長林昶志批評，同為國民黨執政的新北、桃園都將到期兩年未休完之補休核發隊員加班費，結果雲林卻知法犯法，這不僅違背了當初消促會拜訪時所給的承諾，更摧毀了建立多年支持消防員的一切。

    消防局長林文山表示，依據公務人員保障暨培訓委員會前年的函文說明，因機關確實必要範圍內業務需要，致無法於補休期限內休畢時，應結算計發加班費，再例外因機關預算限制，致無法以加班費結算，始得以公務人員考績法規規定之獎勵結算應補休時數，因此研議參酌他縣市做法，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，皆依法行政。

    雲林縣消防局回應，依據公務人員保障暨培訓委員會前年的函文說明，得以將獎勵結算應補休時數，皆依法行政。（記者李文德攝）

    雲林縣消防局回應，依據公務人員保障暨培訓委員會前年的函文說明，得以將獎勵結算應補休時數，皆依法行政。（記者李文德攝）

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