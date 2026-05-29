北科大碩士生墜樓亡今舉行告別式 父盼喚起社會重視高教體制、教授指導相關缺失

吳姓碩士生的同學們在小卡片寫下想對吳生說的話，希望他帶著大家滿滿的祝福，安心地到另外一個世界。（記者廖雪茹攝）

24歲台北科技大學吳姓碩士生5月19日在校內墜樓身亡，家屬今日在新竹縣竹東鎮生命禮儀館舉行告別式，父親吳昌樺沈痛地表示，今天要與兒子道別了，雖然大家萬般不捨，但希望「我兒子的事件，能夠喚起社會大眾重視並改善高教體制、教授指導學生制度的相關缺失，不再有下一個年輕生命的殞落！」

今日告別式，吳姓碩士生的2位姊姊發表追思文，回憶童年的點滴時光，提及兒時3姊弟經常鬥嘴、嬉鬧在一起，轉眼之間，小弟長高、長壯了，有自己的想法、有自己的夢想，開始走自己的人生，認真讀書、努力完成目標，全家人都以你為榮！

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除了吳家親友，吳姓碩士生的同學們也趕來見吳生最後一面，在小卡片寫下心裡想對吳生說的話，放進收集箱內，希望他帶著大家滿滿的祝福，安心地到另外一個世界當天使。

吳生為新竹縣芎林鄉子弟，父親吳昌樺是該鄉新鳳村長。吳父摯友、芎林鄉民代表劉名揚表示，吳生是他曾經帶過的國中棒球隊學生，是個陽光暖男，靠實力考進北科大後再考進北科大研究所，非常優秀。吳生的去世令人感到遺憾，因為他早在今年1月初就已經向學校提出心理輔導的協助，但是學校並沒有在輔導過程，請他的同學跟家長一起從旁協助。

劉名揚說，吳生在做論文的時候一直都很順暢，但從去年底開始，指導教授對吳生的期待與吳生有落差。多次溝通未果，迫使吳生走上這一途！由於權力的不對等，親友們希望積極改進指導教授的制度，併入學校教師的管理，有嚴格考核機制，讓教授在指導學生的過程可以更公平，而不是自私的想把學生留下來。

劉名揚並說，親友也希望學校的輔導機制應該要更健全、更周到，不要等到最後才來說「對不起」。

另外，吳生墜樓身亡一開始學校以失足意外通知家長，這對家長是非常大的打擊。因為對於家長來說，吳生輕生的那一刻，他在IG上已經貼出遺言說要尋短，「我們大家都在找他，但都找不到」，學校的無作為，令親友真的很難受！

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吳姓碩士生的2位姊姊在告別式上發表追思文，回憶童年的點滴時光。（記者廖雪茹攝）

吳父希望兒子的事件，能夠喚起社會大眾重視並改善高教體制、教授指導學生制度的相關缺失，不再有下一個年輕生命的殞落！（記者廖雪茹攝）

芎林鄉民代表劉名揚表示，吳生是他曾經帶過的國中棒球隊學生，是個陽光暖男。（劉名揚提供）

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