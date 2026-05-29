高雄「美濃大峽谷」幕後金主 議員胞兄100萬交保

美濃農地遭挖成大峽谷。（資料照）

橋頭地檢署偵辦高雄市「美濃大峽谷」遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮高雄市調查處等專案小組人員，28日執行搜索，傳喚無黨籍市議員朱信強胞兄朱信宏等人到庭，經檢察官訊問後，認被告犯嫌重大，尚無羈押必要諭知100萬元、砂石場股東董男具保200萬元，檢察官將持續深入追查。

橋頭地檢署去年7月啟動「護土專案」偵辦高雄「美濃大峽谷」、大樹和山光電違法開發山坡地、燕巢月世界「垃圾山」等違法案件，羈押人數超過20人，查扣30多部挖土機、砂石車等重型機具，已陸續起訴和山光電業者、技師等7人、以及大樹濫倒案幕後操控者陳正達等20人。

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不肖業者覬覦美濃地區優質砂石利益，先違法大規模開挖、盜採砂石，再傾倒廢棄物，導致該地出現深達數層樓高的巨坑，被居民諷為「美濃大峽谷」；檢方揪出全案首腦羅建昌、前無黨籍議員助理石麗君等人。

檢方查出被告涉嫌花費上千萬元僱人租地及開挖，同時查出不法集團疑勾結5家土資場業者，讓載運營建廢土的車輛駛入土資場「繞場」後未傾倒，再出場將廢土直接運到「美濃大峽谷」或大樹統嶺山坡地傾倒。

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