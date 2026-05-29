比渣男還渣！男冒用女大生頭像創假IG 傳內衣+性愛片嚇退情敵

王男用女大生的虛構帳號，傳內衣照給「情敵」看，要對方知難而退。情境模擬照。（資料照）

彰化王男冒用陳姓女大學生的頭像與姓名，在Instagram創設假帳號，虛構兩人戀愛關係，遇到「情敵」欲追求女大生，便冒女大生的假身份，以內衣褲丟床上外加男女性愛影片，傳給「情敵」，要對方知曉他與女大生已發生性關係，導致陳女名譽受損；女大生罵他行為比渣男還渣。王男因涉犯《個人資料保護法》等罪，被判8月徒刑，今還要賠償女大生60萬元。

起訴書指出，王男和陳女是高中同學，他於2024年初從網路取得陳女的頭像和個資，以陳女身分註冊假冒Instagram，累積超過百名追蹤者。

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由於女大生人緣極好，身邊不乏追求者，王男竟偽造陳女向他追求的告白截圖，傳送給「情敵」，要對方認清局勢。豈料對方不信，王男竟用女大生的假身份傳床上棄置女性內衣褲照片、男女性愛影片給對方，以此向「情敵」傳達兩造間有戀愛關係及性行為，要對方打消追求念頭。

更惡劣的是，被告還利用該假帳號，以「學費困難、補助未通過」為由，向陳女的親友借款，並指定帳戶收取款項，讓被害人誤以為是陳女本人需要金錢援助而匯款。總共3名友人收到「假訊息」，其中2人先後匯出2萬、3萬，但其中一人查覺有異，向陳女本人求證，發現身份被盜用，到警局報案，才揭發王男的惡行。

王男因觸犯《個人資料保護法》、《詐欺取財罪》被判8月徒刑。陳女認為自己人格權受損，要求80萬元的賠償，法官考量王男的收入，認為賠償60萬元較為適當，全案仍可上訴。

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