高雄男偷「鑰匙沒拔」機車搶劫 完事停回原位見「沒拔」再偷一次

尤姓男子男偷「鑰匙沒拔」機車搶劫，完事停回原位，2天後看「鑰匙還是沒拔」再偷一次。（民眾提供）

尤姓男子被高利貸逼債，他在馬路上看到一輛鑰匙未拔的普通重型機車，順手牽羊後，騎著贓車沿路尋找行搶目標，一名年近8旬的老婦被他搶走白金項鍊，尤男得手後把機車停回原位，2天後發現機車的鑰匙「還是沒拔」，於是再「借」走機車當代步工具，但被早已鎖定他的員警逮個正著。

判決指出，去年2月14日上午10點多，尤姓男子因欠下高利貸無力清償，在前鎮區街口盯上一輛鑰匙未拔的普通重型機車。尤男順手牽羊後，騎著贓車沿路尋找目標，隨後尾隨一名近八旬的孤身老婦，趁她牽腳踏車進門、毫無防備之際，從後方狠心拉扯並扯下老婦頸項上的白金項鍊。

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尤男得手後為了掩飾犯行，先將這輛贓車騎回原處「物歸原位」。兩天後，尤男再度行經該街口，看到該輛機車的鑰匙「居然還是沒拔」，當場見獵心喜，再度大方「借」走該車當代步工具，不料這次剛騎到前鎮區保泰路與福祥街口，就被早已鎖定他的警方逮個正著。

高雄地方法院審理時，尤男坦承因高利貸逼得太緊才鋌而走險。法官審酌尤男正值壯年卻不思正途，自後方拉扯高齡老婦行搶、手段惡劣，但念在其犯後坦承犯行、態度良好，且搶來的白金項鍊與兩度遭竊的機車均已由被害人領回，搶奪罪部分判刑1年6月、兩次行竊機車部分判刑6月，得易科罰金，可上訴。

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