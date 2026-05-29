租車行欠80萬元罰單拒繳 「福特野馬」有機會半價入手

行政執行署高雄分署將於6月2日二拍「福特野馬」跑車，民眾有機會以一拍底價的一半入手這輛名車。（高雄分署提供）

葉姓男子經營租賃車公司，名下5輛保時捷、賓士等名車因違規停車、超速累積133張罰單，並積欠營利事業所得稅，總計達80萬元，葉男擺爛拒繳，行政執行署扣到他名下一輛「福特野馬」跑車，本月初進行法拍時，有民眾喊價41萬元未達底標流標，6月2日將進行二拍，有機會半價就能入手這輛名車。

行政執行署高雄分署指出，葉姓男子的租賃車公司開在左營高鐵站附近，公司名下登記保時捷、賓士等5輛名車，但因違規停車、超速、積欠停車費及高速公路ETC通行費，累積遭開出高達133張交通違規罰單，另外還滯欠了營利事業所得稅等案件，總計欠繳國庫的金額超過80萬元。

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案件移送至高雄分署後，執行官發現，租賃公司已停業並人去樓空，執行官鍥而不捨多次通知葉姓負責人，要求其提出清償計畫並交出公司名下車輛以供拍賣，但葉男始終置之不理。高雄分署與高雄市交通局密切合作，利用交通局的停管系統進行大數據監控，今年初，系統成功追蹤到該公司名下一輛進口美式肌肉福特野馬（Ford Mustang）跑車，停放在小港區博學路的路邊停車格內，書記官與執行員獲報後旋即與國稅局等相關人員趕赴現場，順利執行查封扣車程序。

高雄分署指出，這輛野馬跑車雖然車齡已達11年，但憑藉其經典的設計與極具外顯動態張力的外型，本月初一拍時吸引多組人馬競相投標，但喊價到41萬元，仍未達底標而流標，下週二（6月2日）將進行二拍，民眾有機會以一拍底價的一半，將這台經典跑車帶回家，對於熱愛美式肌肉車或有興趣進行車輛改裝的朋友來說，是絕佳的入手機會。

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