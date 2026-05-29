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    老饕的執著！台中87歲阿公思念「這家爌肉飯」 深夜迷航8公里也要吃

    2026/05/29 10:00 記者張軒哲／台中報導
    大雅警方將高翁（中）帶回派出所休息。（警方提供）

    大雅警方將高翁（中）帶回派出所休息。（警方提供）

    台中市北區87歲高姓老翁因懷念中清路一間知名爌肉飯的滋味，前日凌晨獨自騎乘微型電動二輪車外出購買消夜，不料迷失方向，一路從北區騎至大雅區中清路三段附近，民眾報案後，透過老翁所騎乘微電車的車牌查詢身分，通知家屬至派出所接回，讓老翁「爌肉飯之旅」平安落幕。

    大雅警方今日指出，前（27）日2時許接獲民眾報案，稱大雅區中清路三段一處民宅前，有一名老翁騎乘微型電動二輪車疑似迷途徘徊。警方立即趕赴現場，惟老翁無法清楚表達現住地址及相關資訊，先將他帶回派出所。

    高翁住在北區梅川西路三段281巷附近，因牙口不佳，十分懷念中清路「南屯蕭爌肉飯」的軟潤滋味，才趁家人熟睡時獨自外出購買，未料深夜視線不佳、方向感混亂，竟一路迷航至距離住家約8公里外的大雅區。

    警方見高翁神情疲憊，先行將其載返派出所休息，並通知同住兒子前來接回，其子表示，這是父親第一次發生迷途情形，會買爌肉飯一起享用。

    大雅警分局呼籲，如家中有失智長者，勿讓其單獨行動，並於隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，亦可向台中市政府社會局申請長者預防走失手鍊，若長者不幸走失時，能迅速確認身份，協助早日找到親人，亦可請求社團法人台灣失智症協會協助。

    台中87歲阿公思念「爌肉飯」，深夜迷航至大雅區。（示意圖，資料照）

    台中87歲阿公思念「爌肉飯」，深夜迷航至大雅區。（示意圖，資料照）

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