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    偷割10顆高麗菜、15株大陸妹「給鴨吃」？ 婦賠6千再判刑6月

    2026/05/29 09:58 記者陳鳳麗／南投報導
    婦人貪小便宜偷割總價值500元的菜，賠償金付了6000元，仍被南投地院依攜帶兇器罪名，判處6個月有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

    婦人貪小便宜偷割總價值500元的菜，賠償金付了6000元，仍被南投地院依攜帶兇器罪名，判處6個月有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣何姓婦人開車帶著菜刀到河堤一處菜園偷割10顆高麗菜、15株大陸妹、2顆大白菜，總價值約500元，3名菜園合夥人報案查獲，檢察官偵辦期間，何婦賠償3名失主6000元，但賠償金未付清，南投地院近日將她依攜帶兇器竊盜罪名，判處有期徒刑6個月，若易科罰金折合18萬元。

    何姓婦人是在去年3月8日傍晚近5時，開車帶著菜刀，到草屯鎮某處河堤旁的3民眾合夥種植的菜園，割下10顆高麗菜、12株大陸妹和2顆大白菜，再一一搬到車上載走。這3種菜分別由王姓、洪姓、陳姓民眾所種植，隔日一早種高麗菜的王姓民眾發現，有一大部分的菜被偷走，聯絡另2名合夥人，由他向警方報案，警方調閱附近監視器，過濾後鎖定車牌追人，很快就查獲何姓婦人。

    何姓婦人坦承行經河堤，看到菜園種的菜，那些菜壞都壞掉，覺得放著可惜，才想割回去給鴨子吃，要割之前有告知其中一個合夥人，惟王姓、洪姓、陳姓菜園合夥人都說「沒有被告知」。

    何姓婦人被依攜帶兇器竊盜罪名起訴，檢察官聲請簡易判刑。因偵辦期間何婦有跟3個失主和解，支付了6000元，但到南投地院法官判刑前，賠償金額還有部分沒有給付，因此法官仍依攜帶兇器竊盜罪名判處6個月有期徒刑，若易科罰金達18萬元。

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