逼前妻全裸視訊？高雄男遭控性侵「羈押40天」冤獄獲賠12萬

楊姓男子視訊和看女友全裸餵奶，手機鏡位不是自拍，趕緊報警救人。示意圖。（情境照）

楊女男子接到前妻小美（化名）傳訊說她有危險，請幫她報警，接著又接到小美打來的視訊電話，楊男接通後看到她全裸抱著小孩餵奶，且神情怪異，警獲報「救出」，小美指控遭前夫陳姓男子性侵，但法官還陳男公道判無罪定讞，倒楣的陳男因此案被檢方羈押40天，他聲請冤獄賠償，獲12萬元國賠。

判決指出，去年1月9日晚間，陳姓男子和小美相約吃飯，小美帶著襁褓中的女兒赴約，兩人吃完飯後，一起回到陳男的住處；回家後，陳男疑似吃醋小美和同學楊姓男子走得很近，但小美認為已經離婚1年多，陳男無權干涉她的私人交友，兩人為此鬧翻開始吵架。

請繼續往下閱讀...

口角衝突過程中，小美打了兩次電話給楊男，但楊男都沒有接到，小美又傳訊告知，稱自己有危險，請楊男幫她報警，楊男還沒看到訊息，此時剛好接到小美打來的視訊電話，楊男接通後，看到鏡頭另一端的小美竟然全裸，且抱著小孩正在餵奶，明顯不是她自己拿手機拍攝的鏡位，陳男也接過電話，質問楊男和小美是什麼關係。

陳男在電話中威脅說要讓楊男死，之後電話便掛斷，楊男擔心小美被人強迫、有危險，報警後先前往她住處發現她不在家，之後小美就傳陳男的地址給他，楊男趕緊帶著小美父母和警察前去「救人」。

但警察和父母到場後，小美神色自若，也沒有向父母或警察求援，離開陳男家後，小美母親找律師協助，在律師建議下去醫院驗傷，但小美也沒說自己被性侵，而是律師得知兩人曾發生性行為後，小美才去驗下體，檢出有陳男的DNA。

小美事後雖提告性侵，但高雄地方法院審理時，她又改口稱自己是自願和陳男發生性行為，由於證據不足加上小美說詞反覆，法官判陳男無罪定讞；而陳男被此案被檢察官羈押40天，隨即向法院聲請刑事補償，法官雖認為法院是依據小美指證而依法羈押，程序並無違法，但羈押將陳男從家庭與社會中隔離，對心理、名譽及人格權造成重大打擊，因此裁定由國家補償陳男12萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法