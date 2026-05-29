太餓申請急難救助資格不符 男大生嗆要學張文犯案判刑4月

新北地院。（資料照）

陳姓男大生今年2月間因飢餓在新北市板橋第一社會福利服務中心，欲申請急難救助金，但資格不符合，而心生不滿，竟向接洽的女社工恫稱：「如果社福中心不給錢的話，我就要自殺，然後再帶著其他人一起死」、「我會像張文一樣，讓一樣的事情在江子翠捷運站再發生」、「妳不要不相信，我真的做得出來」等語，新北地院審理後依恐嚇公眾罪，判他4個月徒刑，可上訴。

本案發生於今年2月4日中午12時許，他因不符合申請急難救助金資格，出言恫嚇欲模仿張文實行攻擊、傷害公眾犯行，恐嚇社工及在場公眾。

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陳男的辯護律師主張精神抗辯請求減輕或免除其刑，但又表示不聲請送鑑定；法官則認為，辯護人所提診斷證明雖記載陳有一些精神疾病，但應診時間是在2018年及2023年間，不能證明陳男於案發時已因精神疾病而影響辨識能力或控制能力，且他在接受警詢時稱：「恐嚇言論是我自己說的，不代表我一定會去做這件事情，我會這樣做是因為當下太餓，沒想那麼多」等語，可見他確實知悉自己所為之事，動機及發展過程均為清晰，沒有送到專業醫院進行精神鑑定必要。

法官審理認為，陳男雖因飢餓且不符申請急難救助金資格而生困擾，仍應循合法理性方式處理，竟於公眾場合出言恫嚇，足使見聞者心生恐懼，造成社會不安，但審酌本案恐嚇時間非長，情節尚非十分嚴重，陳男犯罪後坦承犯行犯後態度、素行、犯罪動機、目的、手段、患有疾病身心狀況等情狀，量處4個月徒刑。

法官並認為，陳男曾因毒品罪被判刑，易科罰金執行完畢，5年內再犯，不符宣告緩刑要件，且並未與被害者達成調解，不予緩刑宣告。

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