挪11億公款奢侈生活 台中銀前董事長王貴鋒持續限制出境出海8個月

前台中商銀董事長王貴鋒。（資料照）

台中商業銀行前董事長王貴鋒，任內涉夥同子公司台中銀保險經紀人公司董事長賴麗姿、極緻租賃實際負責人周哲男等，挪用銀行資金租購豪車供自己享受、租私人飛機帶親友出國旅遊、租豪宅招待政商名流、非常規地贊助卡丁車賽車，致使銀行受損11億餘元，王從中獲利4.7億元；檢方2024年間將他起訴，移審後，王以1.5億元交保並限制出境出海，期間2度延長，由於期限將屆滿，新北地院裁定王自6月21日起，延長限制出境出海8個月。

檢方調查，王貴鋒於擔任台中銀保經公司負責人時，先將董事長核決權限提高至1億元，為了彰顯自身財力與不凡地位，又不想在年報中揭露實情，遂以租用公務車名義向周哲男租購勞斯萊斯幻影、全球限量99台的奧斯頓．馬丁「Zagato」超跑供己享受，但租期屆滿後未過戶給公司。

請繼續往下閱讀...

王還向周租用「龐巴迪挑戰者350型」私人飛機，帶家人親友出國旅遊，又租用北市中山區豪宅為招待所，與同好一同抽雪茄、打牌聚會，來賓不乏政治人物、藝人等，裝潢費、酒水服務費等均由公司支出，他另以贊助卡丁車比賽方式，圖利周男公司3億餘元，致使銀行受損11億1827萬餘元。

檢方於2024年6月間依銀行法特別背信等罪嫌起訴王貴鋒等7人，並建請法院對王貴鋒求刑15年、併科罰金5億元、台中銀行罰金5億元。

全案於同年21日移審後，法院裁定王1.5億元交保，除定期向轄區派出所報到，還須提出我國及加拿大護照給法院保管，並命他不得恐嚇、施壓證人與被告，且須限制出境、出海8個月，並於隔年2月及10月間，2度延長限制出境、出海8月，期間王曾以要赴在國外唸書長女的畢業典禮聲請解除限制出境、出海及定期報到，但合議庭不准許。

由於其限制出境、出海期限將屆滿，合議庭審酌檢辯雙方意見後認為，認為王涉違反銀行法等罪嫌仍屬重大，其涉犯法條為重罪，又具有加拿大國籍，原擔任台中商銀董事長，資力、人脈雄厚，有資力可供逃亡海外並於海外生活，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定自6月21日起延長限制出境、出海8月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法