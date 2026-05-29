外籍女看護產下男嬰置於倉庫紙箱 判決結果出爐

外籍女看護產下男嬰置於倉庫紙箱內被發現送辦，屏東地院給予緩刑。（記者李立法攝）

受雇於安養院的印尼籍女看護「拉妮」，將產下的男嬰置於庫房紙箱內被人發現報警，「拉妮」雖辯稱只是暫時安置，不會遺棄孩子，檢方仍依遺棄罪起訴，屏東地院審理後，考量「拉妮」已將男嬰送回印尼老家交由家人代為扶養，給予緩刑機會，可上訴。

「拉妮」去年8月某日凌晨3點多在受雇安養院的倉庫內產下男嬰，她以衣服包裹後將男嬰置於紙箱內便逕自離去，直到早上9點多才被安養院其他員工發現倉庫內有名嬰兒，經報警處理後，才知道男嬰生母是該院外籍看護「拉妮」，遂依遺棄罪送辦。

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「拉妮」則辯稱，她沒有要遺棄孩子，只是先安置在倉庫內，離開一下去洗澡，之後就去工作，過程中有數次回倉庫看小孩的狀況，想請安養院護理長協助處理，但一直沒遇到護理長，不久就被其他同事發現。

檢方認為，該男嬰從出生到被人發現，前後歷時將近6小時之久，在此期間，被告並未妥適安排他人接手照顧，也未於現場留下任何聯繫方式或照護指示，讓男嬰處於危險狀態，涉犯遺棄罪，應提起公訴。

屏東地院認為，甫出生的幼嬰正值仰賴生母在旁養育及照顧時期，被告竟逕自將男嬰遺棄在倉庫內，實屬不該；考量被告案發後已將男嬰送回印尼由家人代為扶養，審酌全案情狀，依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪，判刑8個月；緩刑2年。

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