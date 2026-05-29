沒錢竟先貸！苗栗婦急領80萬給「外甥」 一問竟答不出姓名

警方向趙婦分析常見詐騙手法，提醒假親友借款、假投資及「假海外換匯」等詐騙案件，加上行員耐心勸說後，趙婦終於打消提領念頭，保住錢財。（警方提供）

苗栗縣頭份市一名58歲趙姓婦人，落入詐騙集團圈套，手邊沒錢還去辦理信用貸款，欲提領交付80萬元給「外甥」，但她連外甥姓名都說不出來。經警方與行員勸說及分析常見詐騙手法，終於打消提款念頭。

頭份警分局今（29）日表示，分局頭份派出所警員林昶翰、劉彥妮於27日下午2點許接獲銀行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙，立即前往協助了解。

請繼續往下閱讀...

經警方到場了解，趙婦當日前往銀行欲提領80萬元，並表示要兌換成人民幣轉帳給「外甥」；但行員查詢發現，趙婦於日前才辦理92萬元信用貸款，如今又急欲提領大筆現金，察覺情況有異，遂通報警方到場協助。

且趙婦雖稱提領80萬元是要兌換成人民幣轉帳給外甥，但面對員警詢問資金用途、匯款流程，都支吾其詞，連外甥的姓名、身分都說不出來，研判疑似遭詐騙集團誘導。

警方隨即向趙婦分析常見詐騙手法，提醒假親友借款、假投資及「假海外換匯」等詐騙案件，加上行員耐心勸說後，趙婦終於打消提領念頭，保住錢財。

頭份警分局分局長郭譯隆表示，詐騙集團手法日新月異，民眾如接獲涉及金錢往來、投資或換匯要求，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110查證，以避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法