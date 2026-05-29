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    違停害人！阿嬤遭大貨車撞上與轎車夾擊 命大僅全身多處擦挫傷

    2026/05/29 09:01 記者陳文嬋／高雄報導
    車禍現場。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

    網路社群流傳一段影片，高雄市一名林姓女子駕車違停鳳山區福誠高中校門旁五甲三路，造成同向一名79歲吳姓阿嬤騎車經過，被大貨車撞上與林車夾擊，阿嬤慘摔翻滾一圈，所幸命大僅全身多處擦挫傷。

    高市警方今表示，5月25日接獲民眾報案，指稱鳳山區五甲三路與五福二路口發生交通事故，警方獲報後立即派遣警力趕赴現場處理，實施交通疏導與安全維護，迅速恢復周邊車流秩序。

    警方調查，31歲林姓女子5駕駛轎車於鳳山區福誠高中校門旁五甲三路違停，適逢同向47歲李姓男子駕駛營業大貨車經過，疑因閃避或未保持安全間距，不慎與同向79歲吳姓阿嬤所騎乘普通重型機車發生碰撞，阿嬤人車再向前撞擊林女違停轎車，導致3車連環事故。

    警方表示，林女及李男均未受傷，吳姓阿嬤則身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，由救護人員及時送醫治療，目前沒有生命危險。

    警方對3人實施酒測，確認酒測值均為0，警方初步研判，林女涉有違規停車行為，李男則疑似變換車道未注意周遭車況，詳細肇事責任將移請交通大隊進一步分析鑑定。

    鳳山警分局呼籲，馬路違停不僅阻礙交通，更易成為隱形殺手，引發嚴重交通事故，駕駛人變換車道時，應確實注意周遭車況，並保持安全間距，警方將持續針對轄區易違停路段加強取締，共同維護市民用路安全。

    車禍現場。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

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