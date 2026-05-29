醉漢路倒變襲警！飆警髒話勒脖還缺席開庭 法官直接判了

台中地院依妨害公務執行罪判處吳男罰金2萬元，得易服勞役。（資料照）

台中市吳姓男子酒後倒臥西區綠園道旁，警方獲報到場關心，未料他不僅滿口髒話辱罵員警，還情緒失控伸手勒住員警脖子，當場遭依現行犯逮捕送辦，事後吳男辯稱「喝太醉失憶」，甚至連法院開庭都未現身，台中地院審理後，認定犯行明確，依妨害公務執行罪判處罰金2萬元，得易服勞役。

去年10月25日深夜，警方接獲通報，指西區綠園道旁有男子疑酒醉路倒，員警擔心男子安全趕往查看，原只是單純協助醉漢返家，卻演變成襲警案件，警方到場時，吳男已明顯酒醉，講話含糊不清，情緒也相當不穩，員警上前詢問身體狀況時，吳男突然暴怒，接連朝警方飆罵「靠北」、「X小」等字眼，甚至作勢揮拳挑釁，就在警方試圖安撫情緒之際，吳男竟突然伸手勒住其中一名員警脖子。

請繼續往下閱讀...

員警見情況失控，立即依妨害公務現行犯將吳男壓制逮捕，事後警方調閱密錄器畫面蒐證，全案移送台中地檢署偵辦，不過，吳男在警詢及檢察官訊問時卻表示，當時喝到斷片，「完全不記得發生什麼事」，甚至連跑去哪裡都不知道，直到警方播放現場畫面，他才知道竟然對員警動手。

案件起訴後，法院原訂今年3月開庭審理，沒想到吳男未到庭，也沒有提出合理理由，法官考量本案屬可處罰金案件，未再等待其陳述，直接作出判決，審酌吳男辯稱酒醉失憶，但事證尚難認定他因飲酒已達無法辨識自己行為程度，顯然欠缺法治觀念，也未與警方達成和解，因此判處罰金2萬元，以示警惕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法