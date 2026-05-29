基市立醫院爆違反廢清法 基檢搜5處漏夜複訊4人聲押禁見

基隆市立醫院驚爆違反廢清法，基隆地檢署昨搜索基隆市立醫院，今天凌晨市立醫院花姓女承辦人員、飛龍公司李姓負責人與易姓、游姓員工等4人聲押禁見。 （記者林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦基隆市立醫院涉違反廢棄物清理法案，昨天指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊等單位，搜索基隆市立醫院、飛龍科技環保公司基隆分公司等5處，約談市立醫院花姓女承辦員、飛龍公司李姓負責人、易姓、游姓等幹部共7人到案，漏夜複訊至今天（29日）凌晨2點半，認定花女、李男、易男、游女等4人涉犯廢棄物清理法，以花女等4人有串、滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

本案源於基隆市環境保護局於今年2月間進行稽查時，發現飛龍科技環保股份有限公司基隆分公司與基隆市立醫院訂有廢棄物清運的承攬契約，但在清運過程中，基隆市立醫院涉違反廢棄物清理法相關規定，隨即通報環境部環境管理署北區環境管理中心。

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基隆地檢署獲報隨即啟動「檢警環聯繫平台」偵辦數月後，檢察官蕭詠勵昨天指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、環境部環境管理署北區環境管理中心等單位，同步搜索基隆市立醫院花姓承辦人辦公室、飛龍科技公司以及花女暖暖區住所等共5處，查扣相關合約與相關帳冊，並約談包括市立醫院承辦人員花女與飛龍公司李姓負責人、公司易姓、游姓等公司幹部共7人到案。

保七等單位昨晚8時許，陸續將花女等7人帶往基隆地檢署複訊，檢察官蕭詠勵漏夜複訊至今天凌晨2點半，認定花女與飛龍公司李姓負責人、易姓、游姓等幹部涉犯廢棄物清理法，以花女等4人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地檢署檢察官蕭詠勵昨天指揮環境部環境管理署北區環境管理中心等單位，搜索基隆市立醫院查閱相關資料後，帶走花姓女承辦人員。（記者林嘉東攝）

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