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    吸「二手毒」濃度竟飆破5萬？ 男毒駕瞎扯被法官打臉判3月

    2026/05/29 07:29 記者王捷／台南報導
    黃男毒駕違規遭逮，安毒濃度破5萬。他瞎扯吸二手毒卸責遭法官打臉，依公共危險罪判刑3月，得易科罰金9萬元。（記者王捷攝）

    黃男毒駕違規遭逮，安毒濃度破5萬。他瞎扯吸二手毒卸責遭法官打臉，依公共危險罪判刑3月，得易科罰金9萬元。（記者王捷攝）

    吸「二手毒」能讓毒品濃度飆破5萬？黃姓男子騎車違規遭台南二分局攔查，驗尿查出多項毒品反應。面對鐵證，他竟辯稱是在友人車上聞太久安非他命氣味所致。台南地方法院駁斥不採信，依公共危險罪判刑3月。

    去年10月晚間，黃男在台南市一處公園旁，將愷他命摻入香菸吸食，且在此前也施用了甲基安非他命。明知吸毒後會影響駕駛判斷力，黃男仍騎乘機車上路。行經健康路與永福路口時，因交通違規遭巡邏員警盤查。

    警方採尿送驗後數值驚人。報告顯示其尿液呈多重毒品陽性反應，其中甲基安非他命濃度高達5萬4985奈克，安非他命也達1萬2127奈克。面對鐵證，黃男僅坦承吸食愷他命，並向警方辯稱，驗出陽性是因為在友人車內待太久，不慎吸入別人施用毒品飄散的氣味導致。

    對於黃男的「二手毒」辯詞，法官毫不買單。法官檢視報告指出，黃男體內毒品濃度極高，若僅吸入二手氣味，不可能達到如此驚人數據，認定說詞純屬卸責。法官強調，黃男明知毒駕危險卻率爾上路，無視國家法紀與大眾生命財產安全，實不足取。

    法官量刑時考量，黃男此次毒駕屬初犯，且幸未肇事致人傷亡或發生財損。綜合審酌其騎車時間、行駛距離、毒品超標濃度，以及黃男自述之智識程度、職業與家庭經濟等情狀，依公共危險罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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