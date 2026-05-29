急還債洩漏400同袍與親屬個資給錢莊，陸軍中尉排長與業者判刑。（資料照）

陸軍八軍團五四工兵群中尉排長潘男因欠債而向錢莊求助整合債務，錢莊負責人陳男得知他是職業軍人，竟要求潘提供同袍電話供其行銷，潘竟把部隊緊急召回名冊內同袍與親屬約400人的手機與住家電話提供給陳男，新竹地院依個資法將陳男判刑4月。

法官調查，陳男為新竹縣某國際行銷公司實質負責人，而潘男則係陸軍第八軍團五四工兵群工兵支援營橋二連中尉排長，潘男於113年3月間，委由該公司辦理債務整合而結識。

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113年3月21日潘男透過五四工兵群緊急召回名冊，蒐集取得五四工兵群部隊成員暨其等親屬共約400人姓名、聯絡電話等足以識別個人之資訊，再透過LINE將個資以翻拍照片方式傳給陳男。

事後陳男再撥打電話聯絡五四工兵群部隊成員暨其等親屬，藉此拓展客源，潘男則因而享有調降個人債務整合手續費之利益。二人即以此行為分擔方式，非法蒐集並利用本案個人資料，足生損害於五四工兵群部隊成員與親屬。

法官審酌陳男經營民間債務整合公司，為拓展客源、擴張業務版圖，卻未循正途，反而透過具有公務員身分的共犯潘男，非法蒐集國軍部隊成員個人資料並加以利用，所為應予譴責，最後依個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪判刑4月。

潘男則另被台南地院依犯公務員假借職務機會非法利用個人資料罪判刑6月，去年2月已退伍。

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