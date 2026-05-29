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    首頁 > 社會

    另類武器！彰化男就醫失控「尿袋空襲」護理站 下場出爐

    2026/05/29 06:42 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理，認定劉男持尿袋朝護理站丟擲，已違反「妨害醫事人員執行醫療業務罪」，判處有期徒刑3月。（記者陳冠備攝）

    彰化地院審理，認定劉男持尿袋朝護理站丟擲，已違反「妨害醫事人員執行醫療業務罪」，判處有期徒刑3月。（記者陳冠備攝）

    彰化縣劉姓男子日前到醫院急診室就醫，因不滿護理人員口氣，竟解下掛在身上的尿袋當武器，朝護理站丟擲，導致袋內尿液噴濺四散，現場瞬間陷入混亂，護理師更被嚇得花容失色，急忙報警求助。彰化地院審理，依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處劉男有期徒刑3月，可易科罰金。

    判決書指出，2025年7月3日上午8時，劉男在彰化市秀傳醫院7樓急診室就醫時突然情緒失控，竟直接拔下身上的尿袋，朝護理站方向丟擲。由於尿袋內仍裝有尿液，撞擊後當場噴灑飛濺，波及正在執勤的護理人員，讓現場醫護人員措手不及。

    警方獲報到場，劉男對犯行坦承不諱，當場逮捕並移送法辦。檢方偵查後認為，劉男行為已涉及《醫療法》妨害醫事人員執行醫療業務罪，依法聲請簡易判決處刑。

    法官審理指出，醫療場所肩負救人工作，醫護人員執勤時應受尊重與保障，劉男以裝有尿液的尿袋作為攻擊工具，已影響醫療秩序與醫護人員安全，因此依法判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

    這起判決也引起民眾熱議，認為十大武器之首「折凳」可隱藏民間角落，但是尿袋可藏於身體上，化有形變無形，根本是另類十大武器，還是生化武器，殺傷力驚人。

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