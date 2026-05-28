高雄國小教師墜樓網友亂「獵巫」 左營國中：勿揣測轉傳錯誤訊息

左營國中澄清網路的不實謠言。（翻攝自左營國中網站）

高雄國小教師墜樓事件在網路持續發酵，今（28）日甚至謠傳左營國中一名老師的子女是某國小事件的相關人，校方連夜跳出來否認，直指「全部都是未經查證、毫無根據的網路傳聞。」墜樓教師的老同事也跳出來在Threads社群平台發文直指事件歪樓，呼籲別被網路謠言牽著鼻子走！

左營國中發聲指出，近日發現網路有指稱本校教師與其子女為某國小事件相關人士，抑或某民代為本校職員親屬等，全部都是未經查證、毫無根據的網路傳聞。

請繼續往下閱讀...

校方表示，深深理解社會善心大眾對於老師遭受不幸的難過與悲傷，「但是，網路錯誤傳聞已對本校教職同仁造成困擾與名譽影響，特此鄭重澄清。」籲請社會大眾，理性與客觀地面對新聞事件與網路上各類訊息，並以有關機關之正式公告為依據，隨意揣測或轉傳錯誤訊息，恐將傷及自身及他人權益。

墜樓教師已退休的1名老同事則發文提醒大家，這事件已經開始呈現歪樓現象了，高度懷疑「網軍開始介入操縱風向了」，他強調，據他側面了解，「某位網傳的學生、家長都跟此次事件毫無關係！」「該師生前確實無任何校事會議案件在進行。」

退休老同事說，有網軍影射一些彩色煙霧彈給大家霧裡看花，試圖挑起大家的不滿情緒，要大家小心、保持警覺，關心教育、關心事件的後續發展可以，但是不要被網路謠言牽著鼻子走了，也呼籲民眾千萬不要亂獵巫，以免傷害無辜。目前已有相關調查小組進行調查，請脆友稍安勿躁，靜待學校及調查小組公布完整報告及正式聲明。並懇求大家，關心教育但切勿亂加柴火！

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法