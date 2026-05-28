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    沒喝也酒駕？彰化男連3次酒測0.06 資深警問「吃什麼」揭真相

    2026/05/28 21:45 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣孫姓男子下班後買麵包充飢，遇上警方執行酒駕攔檢，吹氣酒測竟測出0.06毫克酒精反應。（民眾提供）

    彰化縣孫姓男子下班後買麵包充飢，遇上警方執行酒駕攔檢，吹氣酒測竟測出0.06毫克酒精反應。（民眾提供）

    蛤！吃麵包竟能吹出酒精反應？彰化縣1名孫姓男子日前下班後肚子餓，到超商買了1個卡士達麵包充飢，未料開車行經台76線林厝匝道附近時，遇上警方執行酒駕攔檢，吹氣酒測竟測出0.06毫克酒精反應，讓他當場一頭霧水，連員警也愣住，直到資深警員追問「剛吃了什麼？」才知道，原來是剛吃的麵包發酵惹禍。

    孫姓男子表示，24日晚間9點多行經攔檢點，降下車窗吹氣酒測，結果竟呈現酒精反應0.06毫克，緊接著又被要求重吹，仍有酒精反應。隨後在警方要求下，將車輛停靠路旁，三度接受吹氣酒測，仍然有酒精反應，但他臉未通紅、全身也未散發酒氣，令他跟員警2人面面相覷。

    正當氣氛僵持之際，一名資深員警問，「你剛吃了什麼，薑母鴨？還是羊肉爐？」孫男連忙搖頭，表示自己只吃了一塊麵包，而且嘴裡還有殘留。警方一聽恍然大悟，原來剛吃完的麵包在口中殘留，發酵後會產生微量乙醇，導致酒測器出現「假性酒精反應」。最後確認孫男並無飲酒情事後，讓其離去。

    警方指出，麵包、饅頭、漢堡等含酵母的食品，剛吃完後若立即吹氣酒測，可能因口腔殘留發酵氣體，短暫測出微量酒精反應，但通常經過漱口、喝水或稍待幾分鐘後，數值就會下降，不代表真的有飲酒。建議民眾若遇類似情況，可主動告知警方剛吃過什麼，並要求漱口後再測，就能避免誤會一場。

    孫男表示，到超商買卡士達麵包充飢，沒料到酒測時竟然呈現酒精反應。（記者陳冠備攝）

    孫男表示，到超商買卡士達麵包充飢，沒料到酒測時竟然呈現酒精反應。（記者陳冠備攝）

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