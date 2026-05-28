幕後金主曝光！「美濃大峽谷」盜採案 高雄市議員朱信強胞兄被拘提

高雄市「美濃大峽谷」盜採土石案，幕後金主今天被拘提。（資料照）

高雄市「美濃大峽谷」盜採土石案，幕後金主市議員朱信強的胞兄今天被拘提到案，另同案被告約20人被帶回偵訊，檢調漏夜調查中。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段等農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮高雄市調查處等專案小組人員，28日執行搜索，並拘提被告朱姓男子等約20人到庭，現由檢察官指揮司法警察訊問中。

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日前被起訴延押的前議員助理石麗君的委任律師在法庭驚爆，尚有參與程度更深之共犯未被羈押，無法達成避免勾串共犯之目的，為石女請求具保停止羈押，但仍被法院駁回，裁定5月10日起延押禁見2月。

2024年6月間，被告呂啟田透過同案被告王國正與前議員助理石麗君簽訂假租賃契約，以1600萬元取得她位於成功段470號等農地後，指示司機駕駛挖土機破壞農作物，並盜採砂石形成坑洞後，再由運輸業者回填廢棄物並收費，石婦則另向警方申請砂石通行證，以掩護業者開車回填非法廢棄物。

呂等人涉嫌傾倒廢棄物高達14萬噸，呂和石婦共不法獲利2億多萬元，依違反廢棄物處理法和組織犯罪條例，將呂男等12人提起公訴，並移審續押。

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