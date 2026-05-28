5/28 今彩539頭獎落台北 威力彩連25摃下期飆7億

第115000130期今彩539開出1注；第115000043期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台彩官網、本報合成）

5月28日開獎的第115000130期今彩539頭獎開出1注，由台北市內湖區內湖路二段420號的「靚旺彩券行」開出；第115000043期威力彩頭獎則連25期摃龜，下期獎金上看7億。

第115000043期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、24、31、34、38，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1186萬3993；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共76注中獎，每注可得2萬元；伍獎共472注中獎，每注可得4000元；陸獎共3175注中獎，每注可得800元；柒獎共6189注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬5541注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬5859注中獎，每注可得100元；普獎共8萬1755注中獎，每注可得100元。

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第115000130期今彩539中獎號碼為「06、09、12、19、31」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共6884注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2752注中獎，每注可得50元。

第115000130期39樂合彩中獎號碼為「06、09、12、19、31」。四合共13注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共215注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0548注中獎，每注可得1125元。

第115000130期3星彩中獎號碼為「749」。壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第115000130期4星彩中獎號碼為「1987」。壹獎共90注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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