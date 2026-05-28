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    2男大生自製「阿芒尼爾」連環炸 化學老師喊恐怖：貝魯特大爆炸…

    2026/05/28 21:24 記者蔡宗勳／嘉義報導
    兩名國立大學理工科男生涉嫌在廢校試爆自製「阿芒尼爾」爆裂物，威力強大。（竹崎警分局提供）

    兩名國立大學理工科男生涉嫌在廢校試爆自製「阿芒尼爾」爆裂物，威力強大。（竹崎警分局提供）

    國立大學理工科余姓、周姓男學生涉嫌於去年12月到今年4月間自製俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」爆裂物，在嘉義縣、高雄市共引爆6次。兩人被嘉義地檢署起訴，各求刑7年6月，移審嘉義地院裁定續押3個月。化學老師指出，「阿芒尼爾」炸藥實在很恐佈，兩個年輕人一再試爆，在無差別攻擊風聲鶴唳的當下，才會遭檢方與法官接連預防性收押。

    蔡姓化學老師指出，阿芒尼爾（Ammonal）是一種歷史悠久的工業與軍用炸藥，主要由硝酸銨（Ammonium nitrate）和鋁粉（Aluminium powder）混合而成，名稱「Ammonal」正是由這兩種主要成分的英文單字組合而來。

    蔡老師說，鋁粉化學活性極高，屬於易燃易爆的「禁水物質」。當鋁被研磨成細微粉末時，其表面積大，極易與空氣中的氧氣產生劇烈氧化反應；接觸水分時則會潮濕自熱，釋放易燃的氫氣，若遇火源，極易引發粉塵爆炸。

    蔡老師說，硝酸銨本身不易燃，但具備強烈助燃的氧化特性，當遭受高溫、火源或與易燃物混合時，極易引發災難性的大規模爆炸。歷史上有多起震驚全球的硝酸銨爆炸事件。

    蔡老師說，2020年8月4日黎巴嫩首都貝魯特港口發生史上最大規模非核爆炸之一，起因為港口倉庫因焊接工程產生火花，引燃了存放於隔壁倉庫、遭不當囤放長達6年之久的2750噸硝酸銨，導致毀滅性大爆炸。爆炸當量相當於數百噸TNT炸藥，半個貝魯特市陷入癱瘓，造成至少220人死亡、逾7000人受傷，導致約30萬人無家可歸。

    兩名國立大學理工科男生涉嫌在廢試爆自製「阿芒尼爾」爆裂物，滿目瘡痍的景象。（竹崎警分局提供）

    兩名國立大學理工科男生涉嫌在廢試爆自製「阿芒尼爾」爆裂物，滿目瘡痍的景象。（竹崎警分局提供）

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