醫美偷拍再開罰 台北市共罰6診所311萬

台北市衛生局查獲站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，各處以最高罰鍰25萬元；站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各處以12萬元。（台北市法務局提供）

連鎖醫美診所爆發系統性針孔偷拍，台北市衛生局持續稽查，查獲站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，各處以最高罰鍰25萬元；站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各處以12萬元。截至目前共裁罰6診所311萬元。

衛生局說，市府主動發動跨局處反針孔稽查以來，衛生局已查獲愛爾麗診所（大安店）、南京愛爾麗診所、光澤診所（忠孝店）、三民光澤診所確有侵害病人隱私，各裁罰50萬並勒令停業6個月，共計裁罰200萬元；另愛爾麗診所（大安店）預收費用罰25萬元。

請繼續往下閱讀...

衛生局說，行政調查也查獲站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以該條最高罰鍰25萬元，共計裁罰50萬元；站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各裁處12萬元，共計裁罰36萬元。截至目前共裁罰6診所311萬元。

衛生局指出，截止5月28日，已查核155家包含診所、美容瘦身、產後護理等業者，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲行政處分。

民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源，陪伴民眾安心度過困難時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法