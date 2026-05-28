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    首頁 > 社會

    「我要見市長！」台中男持球棒闖市府狂砸 現場一片狼藉竟露詭異笑容

    2026/05/28 21:06 記者許國楨／台中報導
    男子被警方迅速壓制。（市議員陳俞融提供）

    男子被警方迅速壓制。（市議員陳俞融提供）

    台中市政府今（28）日下午驚傳暴力事件！一名40歲男子持黑色球棒闖入聯合服務中心高喊「我要見市長」、「我要陳情」，疑因訴求未果情緒失控，竟當場朝櫃檯與辦公設備一陣猛砸，導致相關辦公設備四散毀損，現場巨響不斷，嚇得市府員工與洽公民眾驚慌閃避，場面一度陷入混亂。

    根據現場民眾描述，男子進入聯合服務中心時神情異常，口中反覆喊著要見市長及陳情，過程中情緒激動，接著突然拿起球棒朝服務櫃檯猛力揮擊，「碰、碰、碰」的敲砸聲響徹整個大廳，導致壓克力隔板、電腦螢幕、列表機等公務設備與文件散落一地，不少現場人員嚇得急忙後退躲避，還有人驚呼「好可怕」。

    更令人發毛的是，目擊者指出，男子犯案過程中臉上竟一度露出詭異笑容，邊砸邊環顧四周，讓在場民眾不寒而慄，有民眾聽見市府人員稱呼他「Ｘ先生」，感覺應該是聯合服務中心的常客。

    經查，男子領有身心障礙手冊，昨天就曾前往市府，但當時並未有脫序行為；未料今天竟攜帶球棒再度進入聯合服務中心，隨即爆發毀損事件，警方第一時間迅速將男子壓制在地，同時通知家屬到場，並通報消防局及衛生局介入協助，後續也已加強市府各出入口及周邊巡守與巡邏勤務，以維護洽公民眾及市府人員安全。

    電腦螢幕被砸毀。（市府提供）

    電腦螢幕被砸毀。（市府提供）

    櫃檯壓克力被砸破散落地面。（市府提供）

    櫃檯壓克力被砸破散落地面。（市府提供）

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