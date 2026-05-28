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    聯結車載高空作業車翻車了！撞破涵洞再掃倒電線桿

    2026/05/28 19:59 記者李容萍／桃園報導
    桃園中壢聯結車載高空作業車撞破涵洞，再掃倒電線桿。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢聯結車載高空作業車撞破涵洞，再掃倒電線桿。（記者李容萍翻攝）

    45歲蔡姓男子駕駛聯結車載高空作業車，今（28）日下午3點31分左右行經中壢新生路二段1巷，高空作業車撞上中豐交流道擴建工程涵洞頂部，翻車再撞壞路旁電線桿底座損壞，蔡男並未酒駕，無人受傷，現場在下午3點55分排除。

    交流道工程涵洞被撞破一個洞，電線桿應聲倒塌。中壢警分局中壢交通中隊獲報到場疏導、管制交通，駕駛蔡男酒測值0，無人受傷。警方通知相關單位到場確認損失情形，拖吊車排除，詳細肇事原因仍待釐清。

    警方說，依道路交通管理處罰條例第29條第2項「裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識。」現場經警方封路並加派警力進行交通疏導，在下午3時55分恢復通行。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，車輛或有載運貨物的大型車輛上路前，均應確實確認車輛高度及裝載狀況，並注意沿線限高設施及道路環境，以維護自身及其他用路人安全，避免造成交通事故及公共設施損害。

    聯結車載高空作業車撞破涵洞，再掃倒電線桿。（記者李容萍翻攝）

    聯結車載高空作業車撞破涵洞，再掃倒電線桿。（記者李容萍翻攝）

    電線桿被掃倒。（記者李容萍翻攝）

    電線桿被掃倒。（記者李容萍翻攝）

    涵洞被撞破。（記者李容萍翻攝）

    涵洞被撞破。（記者李容萍翻攝）

    涵洞被撞破。（記者李容萍翻攝）

    涵洞被撞破。（記者李容萍翻攝）

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