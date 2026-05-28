阻斷毒品流入社區及校園 調查局長陳白立：已偵破首座依托咪酯毒品工廠

法務部長鄭銘謙（右四）、調查局長陳白立（右三）、主任檢察官林劭燁（右二）及高檢署檢察官鄧定強（右一）等人一同按下銷毀毒品按鈕。（記者吳昇儒攝）

法務部調查局今辦理「今年度全國獲案毒品證物公開銷毀」儀式，共計銷毀毒品總重2359公斤532.5公克，共509箱，須出動4輛運鈔車因應。也是歷年來單次銷毀數量最大宗，箱數最多。局長陳白立指出，去年局內查獲16座毒品工廠，更偵破首座依托咪酯工廠，及多起走私案，成功阻斷毒品流入社區及校園。

調查局毒品防制處指出，此次銷毀的海洛因等毒品，總重逾1721公斤、大麻近600公斤，其他類毒品43公斤，其中大麻植株更高達4962株，銷毀數量為歷年來單次銷毀數量最多的一次。

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調查局長陳白立表示，近來國內發生多起毒駕致死傷事件震驚社會，秉承行政院卓榮泰院長指示，持續強化毒品案件的源頭打擊，光是去年就查獲16座毒品工廠，更偵破國內首座依托咪酯工廠及多起漁船走私毒品案，將全力以赴打擊毒品，守護國人無毒、安居生活環境決心。

法務部長鄭銘謙在致詞中表示，法務部與調查局將持續投入各項資源，加強緝毒、驗毒、戒毒、識毒等面向資源，強化對青少年及校園保護，以期能降低毒品對國人身心的傷害。現正研議修法，將對毒駕採零行為容忍的態度，從刑法中將毒駕與酒駕分開處理，會儘速修法加重刑度；毒駕是重大犯罪，擬提高假釋門檻，若可易科罰金亦會嚴審易科罰金，法務部將全力遏止毒駕行為。

鄭銘謙說，針對依托咪酯等新興毒品犯罪已擬請高檢署召集六大查緝系統，從4月25日起，展開為期1個月加強查緝毒駕專案行動，全力查緝，即時全力掃蕩毒駕不法犯行。期待早日實現健康台灣，達到無毒家園及無毒校園的願景。

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調查局共銷毀毒品總重2359公斤532.5公克，509箱（記者吳昇儒攝）

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