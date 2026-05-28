科技聯防打詐 165反詐騙專線分階段導入AI

內政部主任秘書黃駿逸（左）、警政署刑事局詐防中心主任張文源（右）出席「第19次部務會報，會後召開165反詐騙專線分階段導入AI科技」記者會，報告反詐成果。（記者塗建榮攝）

內政部今（28）日部務會報安排警政署報告「科技聯防打詐 AI防詐新願景」。內政部說，面對詐欺犯罪手法持續翻新，政府除持續強化源頭治理、即時攔阻及精準查緝外，也將運用AI科技升級165反詐騙諮詢專線服務，協助第一線同仁減輕重複性作業負擔，並提供民眾更即時、精準的防詐協助。

內政部指出，隨著各項打詐政策推動，115年4月全國詐欺案件受理1萬3,851件，財損49億3328萬餘元，較去年同期受理1萬5961件、財損76億5244萬餘元，分別下降13％及36％，顯示「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」及詐欺犯罪危害防制條例修正施行後，跨部會協作及高風險帳戶預警等措施，已逐步發揮成效。

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內政部強調，為防制近期高發之網路購物詐騙，已積極透過跨部會會議推動多項防制作為，包括詐騙網址停止解析、蒐報涉詐廣告及貼文、協調金融機構縮短付款碼有效期間至30秒並啟用禁止截圖功能等措施。

此外，警政署特別針對要求Meta等網路平臺強化廣告商KYC驗證，落實涉詐帳號停權及涉詐內容快速下架機制；另已研議修正詐欺犯罪危害防制條例，加強業者下架義務及法律責任，並透過系統優化以縮短通報圈存時間，提升被害款項攔阻成效。

在涉詐金流預警方面，警政署未來將運用AI科技強化防詐工作，將結合財金資訊公司提供之165警示帳戶資料，合作建構「金融阻詐聯防平臺」，協助金融機構更快發現可疑金流及異常帳戶，及早阻止詐騙款項流出。

在涉詐訊息偵測方面，也將規劃導入AI技術，主動偵測社群平臺上的可疑廣告、詐騙貼文、假投資網站及釣魚連結，讓涉詐內容能更快被發現、通報及下架，降低民眾接觸詐騙訊息的機會。

同時為減少警察手動記錄及重複建檔時間，警政署規劃自116年至117年分階段導入AI技術，協助將通話內容即時轉成文字、自動整理案件摘要、提供受理人員即時查詢及回覆建議，後續也將逐步導入AI語音客服及自動填表功能。

刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任張文源說，警政署165「打詐儀表板」上現在每天仍然呈現前一天各縣市真實案件數，未來將加強精準查緝，包含刻意隱匿身分的詐騙、電信詐欺；未來除了藉由AI科技將通話語音轉化為文字、減輕第一線同仁受理案件負擔外，也將運用AI科技分析網路文案語意、詐欺話術等，主動偵測詐騙訊息。

內政部是今日下午3時召集警政署召集相關，在保一總隊召開第19次部務會報，並決定全面針對打詐行動進行全面化科技昇級，提升防詐服務量能並減輕第一線負擔

警政署刑事局詐防中心主任張文源警政署刑事局詐防中心主任張文源

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