醫美院所違規偷拍再增6家 衛福部下週公告名單

衛福部表示，各地衛生局已稽查1090家診所，其中41家診所有違規攝錄影情況。（資料照）

日前多家知名醫美集團爆出違規攝錄影事件，引起民眾不安，衛福部醫事司長劉越萍指出，目前已清查1090家醫美診所，違規名單最慢下週五可在醫美專區公告；醫事司副司長劉玉菁補充，目前計有41家診所違規，部分經地方衛生局開罰，以最高罰則處50萬元罰鍰，並要求停業6個月。

劉越萍表示，目前地方衛生局已完成1090診所攝錄影器材清查，外界關注的違規名單，醫事司已發文通知衛生局，相關醫療院所名稱可依據「行政程序法」對外公告，相關作為於法有據，後續各地衛生局會將違規名單提交醫事司，預計下週統一在醫美專區公告。

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此外，醫事司上週統計，經稽查720家診所，計有35家違規，包括新北市14家、桃園市6家、高雄市5家、台北市3家、台中市3家、新竹市2家、台南市1家以及彰化縣1家。

劉玉菁表示，經後續清查，再新增6家違規院所，包括台北市3家、桃園市2家、嘉義市1家，總違規家數增加至41家，其中部分經地方衛生局裁處，均處最重的50萬元罰鍰，並要求停業6個月。

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