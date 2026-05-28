結婚先買AMG！彰化女豪砸470萬買車送男友 結局超心碎

羅男騙取被害女子花費470萬元，購買二手M-Benz AMG GT R供其使用。（彰化地檢署提供）

33歲羅姓男子涉透過交友平台，以「假結婚、真詐財」鎖定多名女性被害人，以送鑽石戒指博取信任，還遊說辦貸款、買名車，甚至有女子豪砸470萬元，替羅男購入跑車供其使用，最後才驚覺陷入愛情騙局，人財兩失。彰化地檢署偵結，依涉犯詐欺取財罪嫌重大，向法院聲押獲准。

彰化地檢署表示，日前接獲被害人報案，指稱透過「OMI」、「探探」等交友平台認識羅男，雙方交往後，羅男不斷以結婚、共組家庭為前提發展感情，甚至主動求婚、贈送定情戒指，營造深情形象，待取得信任後，再以「資金周轉」、「投資」、「手頭緊」等理由，要求被害人協助貸款或購買財物。

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其中一名女性被害人，因深信兩人將步入婚姻，竟花費470萬元購買一輛二手M-Benz AMG GT R（原價千萬）的跑車供羅男使用，還協助辦理貸款。未料最後不但感情破滅，財物也難追回，才驚覺自己遭詐騙。

檢方於26日指揮彰化縣警察局員林分局，前往羅男位於新北市的住處搜索並拘提到案，現場查扣身分證、教戰手冊、求婚戒指等證物，以及犯罪所得現金116萬元、多件精品服飾、皮包及進口超跑等物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，經查羅男透過交友平台認識被害人，多以「結婚為前提」交往，先送鑽戒取信，再要求被害人貸款供其使用，金額從數十萬到近百萬不等。目前已知被害人至少5人。檢察官訊後認定羅男涉犯詐欺取財罪嫌重大，且有湮滅證據及再犯之虞，向法院聲押，已於27日獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

檢警前往羅男住處搜索，現場查扣身分證、教戰手冊、求婚戒指等證物，以及犯罪所得現金116萬元等證物。（彰化地檢署提供）

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