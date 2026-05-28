金門某便當店疑食物中毒34人就醫 金檢分案釐清刑責

金門某便當店26日發生疑似食物中毒案，金門地檢署已介入調查是否涉及刑責。（記者吳正庭攝）

金門地檢署今天表示，針對26日發生疑似食物中毒導致34人就醫事件，檢方已介入調查，全力釐清是否涉及刑法過失傷害罪等刑事責任，以維護民眾食的安全。

金門地檢署表示，有關金湖鎮某便當店26日疑似引發民眾集體食物中毒案，地檢署據報後立即剪報分案，並指派檢察官徐子涵與金門縣警察局金湖分局成立專案小組，全力釐清事實真相，確保公共衛生安全。

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檢方表示，事發後第一時間即採取3項具體偵辦作為：1.迅速傳喚便當店負責人到案，除先由辦案員警對負責人製作筆錄再送至地檢署進行複訊，查明食材採購來源、儲存環境、烹調製程及場所衛生狀況，訊畢請回。2.向金門縣衛生局調閱現場稽查紀錄、環境與食餘檢體的採樣封存紀錄，並密切追蹤送驗報告結果，以釐清是否存在致病性污染或食物腐敗等情事。3.清查因食用該店便當而前往就醫的人數與名單、就醫病歷，以完整掌握受害人中毒狀況。

金門地檢署主任檢察官葉子誠說，食品安全攸關民眾身體健康與生命安全，不容有任何疏漏。後續將視檢體化驗結果，審慎研判是否涉及違反食品安全衛生管理法或刑法過失傷害罪等刑事責任。天氣漸趨炎熱，呼籲餐飲業者落實食安作為，以保障金門鄉親飲食安全。

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