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    新北男全身著火多處灼傷亡 前年曾大鬧AIT、衝撞總統府花台

    2026/05/28 18:06 記者陸運鋒／新北報導
    杜男前年7月曾駕賓士車到內湖美國在台協會（AIT）外大鬧，隨後又駕車衝撞總統府前花台。（資料照）

    杜男前年7月曾駕賓士車到內湖美國在台協會（AIT）外大鬧，隨後又駕車衝撞總統府前花台。（資料照）

    杜姓男子今早在新北市永和區住處，全身著火導致多處灼傷，經送醫搶救後宣告不治，經警方鑑識人員勘驗採證後，並未發現有外力介入，排除有他殺之嫌。據了解，杜男前年7月時曾駕駛賓士車，到美國在台協會（AIT）外大鬧，隨後駕車衝撞總統府前花台，遭逮捕移送偵辦。

    據了解，杜男前年7月1日駕駛噴有「國家認知作戰、資安sos入侵、AI改造、共識」等字眼的賓士轎車，先開到台北市內湖區美國在台協會台北辦事處外按喇叭大鬧，警方發現杜男車輛後，多次欲攔下盤查，但他不配合，仍開往總統府外，踩油門加速撞上府前花台，隨後遭逮捕送辦。

    據悉，杜男原從商經濟狀況不錯，因工作表現不如意，導致精神狀況不穩，當時被移送台北地檢署，檢方複訊後，依涉犯公共危險等罪諭令20萬交保、限制出境出海，並責付配偶。

    永和警分局調查，51歲杜男今早11時許，在永和區自強街住處全身著火，鄰居發現屋內冒出陣陣白煙後報案，消防局派遣各式消防救護車10輛、消防人員30名到場灌救，火勢約10分鐘左右受到控制並撲滅。

    警消搜索屋內時，發現杜男倒臥廚房，除全身二至四度燒燙傷，且無逃生及生命跡象，隨即實施CPR心肺復甦術急送醫院搶救，但仍宣告不治，經鑑識人員、警方勘驗後，不排除杜男為輕生，確切原因仍有待釐清。

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    杜男前年7月曾駕駛賓士車到美國在台協會（AIT）外大鬧，隨後又駕車衝撞總統府前花台，移送台北地檢署後，檢方諭令20萬交保、限制出境出海。（資料照）

    杜男前年7月曾駕駛賓士車到美國在台協會（AIT）外大鬧，隨後又駕車衝撞總統府前花台，移送台北地檢署後，檢方諭令20萬交保、限制出境出海。（資料照）

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