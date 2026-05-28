網紅律師「仙塔」涉洩密助洗錢 辯論終結全認罪 聲明願承擔法律責任

仙塔律師（左）發佈聲明願意承擔法律責任。（資料照）

知名網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪，涉入「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙長者1.6億元案，涉洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律師會見後，通知共犯陳永山變賣金飾及BMW名車，台北地檢署去年8月起訴15人，對「仙塔」具體求刑1年；台北地院今開庭辯論，仙塔承認犯罪、願繳回犯罪所得，並發聲明願意承擔法律責任。全案辯論終結，定7月7日宣判。

庭訊後，仙塔律師也發表聲明指出，近來她因所涉刑事案件受到社會各界關注，身為執業律師，於受任初期，因急於為委任人提供法律協助，在案情尚未完全明瞭之際，未及審慎考量，致未能妥善把握辯護權行使的法律界限，行為有所失當，實屬不該，「本人已就相關事實認罪，並願坦然面對及承擔一切法律責任」。

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仙塔聲明強調，本案並未起訴她涉犯詐欺取財罪嫌，她從未參與任何詐欺集團，與詐騙毫無關聯。她深知自身行為確有過誤，為維護司法程序的公正進行，避免不當干擾，關於案件的具體內容與細節，恕不便再多做說明，將靜待司法的公正裁判。

最後，仙塔重申，對於本案所造成的社會負面觀感，本人謹向社會大眾致上最深歉意；並對各界長期以來的監督與指教，表達由衷感謝。

北檢起訴指控，李宜諪以律師身分遊走探密，並指導詐團成員脫罪、脫產，李宜諪涉洩漏詐團首腦吳芳儀的偵查辯詞、被羈押等偵查秘密，於律師會見後通知吳女的友人變賣金飾和名車，檢方依洗錢罪、洩密罪嫌起訴李宜諪。

今日辯論時，仙塔向法官表示，對於起訴書所載的客觀事實，都予以認罪，若法院認定她有犯罪所得，她願意全數繳回。她解釋，當時她因為相信吳芳儀的說詞，說警方表示車子不用扣押，而且她親眼看到車鑰匙在吳女身上，她就貿然直接在群組裡傳送賣車的訊息，她坦言這是她在法律判斷上的重大疏失，「我願意為此負責」。

仙塔的辯護律師答辯指出，仙塔是替當事人傳話給第3人賣車，並非真正可以控制要不要賣車的人，請法院審酌是否構成幫助犯；且仙塔並非出於妨害追徵的直接故意及意圖，而是主觀上認為吳的車和金飾沒有被扣押，可以自由處分，她才代為傳話，且她不是為了要洩密讓共犯去串供滅證才去打探案情。全案今日辯論終結，合議庭諭知7月7日宣判。

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