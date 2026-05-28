聯結車國1永康段追撞波及8車 駕駛涉毒駕收押

國道1號台南永康路段27日發生聯結車追撞前車事故，波及8車造成10人受傷。（記者劉婉君翻攝）

國道1號北上台南永康路段，昨（27日）發生聯結車追撞前車事故，波及8車造成10人受傷，原以為聯結車李姓駕駛精神不濟所致，但警方卻在車上發現使用過的毒咖啡包，對李男進行毒品唾液快篩，呈現第3級毒品甲基甲基卡西酮（喵喵）陽性反應，依法移送台南地檢署偵辦，李男經聲請羈押獲准。

昨天上午7時許，李姓男子駕駛營業半聯結車，行經國道1號北向325公里台南永康路段時，追撞前方車輛，共波及8部自小客車，造成10人受傷，該路段一度全線封閉處理，直到昨天上午7時47分排除，全線恢復通車。

請繼續往下閱讀...

事發後國道警方對李姓駕駛實施酒測，確認無飲酒情形，但後續調查過程中，在聯結車內發現使用過的毒品咖啡包，對李男進行毒品唾液快篩檢測，呈現第3級毒品甲基甲基卡西酮陽性反應，訊後依公共危險等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

檢察官訊後認為李男涉犯毒駕致不能安全駕駛犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，向台南地院聲請羈押，法院已於今日裁定羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法