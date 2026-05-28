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    獨家》跳槽當法官！「檢轉法」15人名單出爐 新北檢占4成

    2026/05/28 17:15 記者劉詠韻／台北報導
    司法院法官遴選委員會昨審議通過「115年檢察官申請轉任法官」合格名單，借調法務部辦事檢察官王珮儒名列其中。（資料照）

    司法院法官遴選委員會昨審議通過「115年檢察官申請轉任法官」合格名單，借調法務部辦事檢察官王珮儒名列其中。（資料照）

    司法院法官遴選委員會昨審議通過「115年檢察官申請轉任法官」合格名單，共有15名檢察官獲准轉任法官，除了前2名來自台北地檢署，其餘多人出身新北地檢署，繼去年檢察官轉任律師潮後，新北檢今年再出現於司法體制內外流的現象。

    據了解，本次「檢轉法」合格名單依服務機關排序為王珮儒（北檢借調法務部幹事）、吳舜弼（北檢）；彭毓婷、劉新耀、蔣政寬、余佳恩、曾信傑、鄭宇（6人均為新北檢檢察官）；陳寧君（桃檢）、黃楷中（中檢）、呂舒雯、陳奕翔（南檢）；許怡萍、鄭舒倪、吳政洋（雄檢）。

    法界人士指出，此次名單最大特點，在於新北地檢署占比相對偏高。新北地檢近年人力流動頻繁，去年即有多名檢察官離職轉任律師，今年則有6名檢察官選擇留在司法體系內，申請轉任法官；相較於檢察官長期承擔高強度偵查業務、值班及案件壓力，法官在工作型態與職涯規劃上，對部分檢察官而言，確實具一定吸引力。

    已轉戰律界、不具名的前新北檢察官則表示，近年詐欺集團案件量大幅增加，偵辦內容涵蓋金流追查、跨境調證及數位鑑識等複雜程序，再加上重大刑案、羈押案件與輪值勤務集中，已使基層長期處於高負荷運作狀態。

    另有司法官認為，「檢轉法」本就是司法官職涯制度的一環，歷年皆有人申請，只是今年北部地檢署、尤其新北檢錄取比例較受矚目，也反映檢察體系在人力調度與工作負擔上的現況。

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