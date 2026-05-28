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    「10個喝的、1個蛋」 毒咖啡包、喪屍煙彈藥頭被釣出判2年9月

    2026/05/28 16:58 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院審理，認姚男犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑2年9個月。（資料照）

    苗栗地方法院審理，認姚男犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑2年9個月。（資料照）

    苗栗縣大湖警方掌握姚姓男子販售毒品咖啡包及俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯，以「喝的」、「蛋」為交易暗語。警方以「釣魚」方式將姚男查獲送法辦。苗栗地方法院審理，認姚男犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑2年9個月。

    大湖警方查獲一名染有煙毒的少年，掌握來源為姚男，打蛇隨棍上，請少年配合查緝，充當買家與姚男聯繫。雙方以暗語「10個喝的、1個蛋」敲定以6000元交易10包毒品咖啡包、1顆喪屍煙彈，去年10月13日凌晨1點許，在卓蘭鎮詹氏宗廟前面交，埋伏員警待銀貨兩訖後，現身逮人，將姚男依法送辦。

    法官認為，刑事偵查所謂「釣魚偵查」，是指對原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦，此純屬偵查犯罪技巧範疇，並未違反憲法對基本人權之保障，且於公共利益維護有其必要性。惟姚男實際上不能完成毒品交易，屬未遂犯。

    法官再審酌姚男犯後坦承自白等犯後態度、犯罪情節等一切情狀，依犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，判處有期徒刑2年9個月。全案可上訴。

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