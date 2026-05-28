為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    BMW近全新大重機將法拍 賓士、LEXUS豪車也上場

    2026/05/28 16:34 記者許國楨／台中報導
    這次法拍還有勞力士手錶。（圖由台中分署提供）

    這次法拍還有勞力士手錶。（圖由台中分署提供）

    台中法拍市場再度出現夢幻逸品！行政執行署台中分署將於6月2日上午10時，在西區建國北路二段100巷16號中庭廣場舉辦大型法拍會，這次不只有豪華轎車、頂級休旅車，甚至連近乎全新的BMW大型重機與勞力士手錶都將同步登場，消息曝光後已引發不少車迷與收藏玩家關注。

    此次最受矚目的，莫過於1輛2024年6月出廠的白色LEXUS LM豪華休旅車，該車車齡不到2年，里程數僅1萬844公里，外觀新穎、配件齊全，加上白色車款向來是中古市場熱門色系，被視為本次法拍「壓軸明星車」。

    除了LEXUS LM外，現場還將拍賣3輛BENZ車款，包括BENZ CLE200與GLC300等熱門車型。其中CLE200里程數約1萬1369公里，GLC300更僅跑6699公里，整體車況相當亮眼，預料將吸引不少雙B愛好者到場競標。

    而重機迷則把焦點放在BMW R1300 GS Trophy大型重機，這輛2025年份重機里程數只有21.8公里，幾乎等同新車狀態，現場還有2022年份TOYOTA CAMRY、數批電腦主機與螢幕，以及1支勞力士手錶同步拍賣，宛如精品展與車展合體。

    台中分署表示，希望透過公平、公正、公開拍賣方式，讓犯罪不法所得回歸社會，守護全民權益，每一輛車的拍出，都是國家對不法勢力的宣戰、對社會的承諾，歡迎有興趣民眾把握入手機會！

    台中分署將於6月2日上午舉辦大型法拍會。（圖由台中分署提供）

    台中分署將於6月2日上午舉辦大型法拍會。（圖由台中分署提供）

    2024年出廠的LEXUS LM休旅車。（圖由台中分署提供）

    2024年出廠的LEXUS LM休旅車。（圖由台中分署提供）

    BMW大型重機為2025年出廠，里程數僅有21.8公里。（圖由台中分署提供）

    BMW大型重機為2025年出廠，里程數僅有21.8公里。（圖由台中分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播