BMW近全新大重機將法拍 賓士、LEXUS豪車也上場

這次法拍還有勞力士手錶。（圖由台中分署提供）

台中法拍市場再度出現夢幻逸品！行政執行署台中分署將於6月2日上午10時，在西區建國北路二段100巷16號中庭廣場舉辦大型法拍會，這次不只有豪華轎車、頂級休旅車，甚至連近乎全新的BMW大型重機與勞力士手錶都將同步登場，消息曝光後已引發不少車迷與收藏玩家關注。

此次最受矚目的，莫過於1輛2024年6月出廠的白色LEXUS LM豪華休旅車，該車車齡不到2年，里程數僅1萬844公里，外觀新穎、配件齊全，加上白色車款向來是中古市場熱門色系，被視為本次法拍「壓軸明星車」。

請繼續往下閱讀...

除了LEXUS LM外，現場還將拍賣3輛BENZ車款，包括BENZ CLE200與GLC300等熱門車型。其中CLE200里程數約1萬1369公里，GLC300更僅跑6699公里，整體車況相當亮眼，預料將吸引不少雙B愛好者到場競標。

而重機迷則把焦點放在BMW R1300 GS Trophy大型重機，這輛2025年份重機里程數只有21.8公里，幾乎等同新車狀態，現場還有2022年份TOYOTA CAMRY、數批電腦主機與螢幕，以及1支勞力士手錶同步拍賣，宛如精品展與車展合體。

台中分署表示，希望透過公平、公正、公開拍賣方式，讓犯罪不法所得回歸社會，守護全民權益，每一輛車的拍出，都是國家對不法勢力的宣戰、對社會的承諾，歡迎有興趣民眾把握入手機會！

台中分署將於6月2日上午舉辦大型法拍會。（圖由台中分署提供）

2024年出廠的LEXUS LM休旅車。（圖由台中分署提供）

BMW大型重機為2025年出廠，里程數僅有21.8公里。（圖由台中分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法