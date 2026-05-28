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    首頁 > 社會

    7旬翁碧潭西岸晨泳失蹤 36人搜救7小時尋獲已溺斃

    2026/05/28 16:28 記者陸運鋒／新北報導
    78歲楊姓老翁今上午前往碧潭西岸游泳失蹤，警消下水擴大搜尋約7小時後，發現楊男溺斃，隨即將其打撈上岸。（記者陸運鋒翻攝）

    78歲楊姓老翁今上午前往碧潭西岸游泳失蹤，警消下水擴大搜尋約7小時後，發現楊男溺斃，隨即將其打撈上岸。（記者陸運鋒翻攝）

    楊姓男子今天上午前往新北市新店區碧潭西岸游泳，但游了約1個小時，岸邊的康姓女友人發現楊男突然失去蹤影，隨即報案求助，消防局派遣大批警消到場，於周邊下水擴大搜尋約7小時後，發現楊男在水面下溺斃，隨即將其打撈上岸，死因仍有待釐清。

    新店警分局調查，死者為78歲楊男、住在板橋區，他與66歲康姓女友人今天上午7時許，相約前往新店區碧潭西岸天鵝船附近游泳，期間楊男除了下水游泳以外，還爬上岸邊曬太陽，而康女在早上8時許，遍尋不著楊男蹤影，懷疑他溺水，隨即致電119請求協助。

    新北消防局派遣各式救災車19輛、消防人員32名及空拍機1部、4名潛水人員到場，持續於碧潭一帶擴大搜救，最終在下午3時許，於碧亭正下方離岸約10公尺處，發現楊男溺斃在水面下，隨即將其打撈上岸。

    經警方鑑識人員到場勘驗後，並未發現楊男身上有明顯外傷，初步排除有他殺之嫌，已通知楊男家屬到場，並報請檢方進行刑事相驗，至於確切死因仍有待進一步釐清。

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