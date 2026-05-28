來台13天狂提200萬！馬國男當車手「薪水沒領到」反吞8年重刑

馬來西亞籍劉姓男子來台旅遊加入「車手團」，在彰化等地瘋狂提領贓款超過200萬元。示意圖（資料照）

馬來西亞籍劉姓男子去年來台旅遊13天，但他卻加入「車手團」，在彰化等地瘋狂提領贓款，造成30人受騙，金額超過200萬元。諷刺的是，詐團原本承諾每天給予3000元薪資、另加提領金額1%抽成，讓劉男可以安心「打工度假」，結果劉男最後只拿到1萬3000元食宿費，其餘工資根本沒匯款，根本做白工。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財罪共30罪，共判44年6月，合併應執行8年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。

判決書指出，劉男於2025年6月29日從馬來西亞飛來台灣，隨後加入詐欺集團擔任提款車手，負責持提款卡到各地ATM提領贓款，再交給上游成員製造金流斷點。

請繼續往下閱讀...

調查指出，劉男來台首日就開始上工，從6月29日至7月11日間，多次在彰化等地ATM犯案，提領逾200萬元詐款，造成30人受騙。直到7月12日下午，他在北斗鎮一間銀行提款時，因邊操作提款機邊講電話，行徑可疑，遭警方盤查當場逮捕。

另外，判決書指出，詐團與劉男約定，每天可領3000元薪資，另可抽取提領金額1%作為報酬，食宿由集團負責。若以提領超過200萬元計算，原本可分得至少2萬元抽成，加上近2週薪資，粗估可領超過6萬元。

不過劉男落網後向警方供稱，詐團只支付住宿與伙食費共約1萬3000元，原本答應的薪水卻始終沒收到，「打電話回家問老婆，對方說根本沒收到匯款」。

法官審理認為，劉男明知以觀光名義入境台灣不得從事工作，更不應參與詐欺犯罪，卻為貪圖不法利益加入詐團，協助提領贓款、製造斷點，嚴重危害社會治安，且至今未賠償任何被害人損失，因此依30個三人以上共同詐欺取財罪，分別判處劉男1年5月至2年不等徒刑，合併應執行8年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化地院審理馬國劉姓男子詐欺案件，以共犯30起三人以上共同詐欺取財罪，判44年6月，合併應執行8年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法