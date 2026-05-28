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    毒駕修法拚重刑、積極聲押 高檢署主任陳宏達：掩蓋制度性問題

    2026/05/28 15:07 記者劉詠韻／台北報導
    高檢署主任檢察官陳宏達。（資料照）

    高檢署主任檢察官陳宏達。（資料照）

    國內近來頻傳毒駕案件，法務部與高檢署啟動修法，研議加重毒駕刑責、提高假釋門檻及義務沒收制度，並要求各地檢署對毒駕案件積極聲押。高檢署主任檢察官陳宏達持不同見解，指「重刑化」並非萬靈丹，降低犯罪率的關鍵仍在於提高查獲機率與執法效率，而非單純提高刑度。

    陳宏達認為，刑法屬於國家最後手段，具補充性與謙抑性，除報應外亦兼具預防與矯正功能；若社會長期以重刑作為主要治理工具，恐反映制度設計與治理能力仍有不足。他並指出，近年面對社會壓力，行政與立法機關多快速透過修法加重刑責回應輿論，但此舉未必能改善犯罪結構，反而可能掩蓋制度性問題。

    以毒駕案件為例，陳宏達指出，問題核心除刑責外，還包括毒品流通管理、成癮醫療資源、路檢與檢驗量能及執法密度等層面。詐欺犯罪則涉及金融監理、跨境金流控管、數位平台責任及科技偵查能力等治理因素。若基礎治理不足，即使提高刑罰，仍可能僅停留在事後處罰階段。

    陳宏達續指，頻繁修法可能影響刑法體系的安定性與比例原則，並造成輕重罪界線模糊、量刑失衡及監所負擔加重等問題。另國際經驗顯示，降低犯罪率的關鍵在於提高查獲機率與執法效率，而非單純提高刑度，相較於重刑威嚇，確定且迅速的執法更能發揮嚇阻效果。

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