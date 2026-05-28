天氣熱爆 台中消防隊被爆限電、限共寢一房吹冷氣

消防隊值勤協助保護市民安全。（市府提供）

近來天候高溫炎熱，台中市傳實施消防節電管制，限制消防員使用冷氣，讓消防員值勤休息苦不堪言，台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，他已聯繫消防基層了解，部分分隊冷氣開到凌晨就關，還要求消防員值班時共用一間寢室開冷氣，連熱水器都拆掉，恐影響消防員出勤狀態和判斷力，促消防局正視各隊政策執行落差，省電不能省到消防員頭上；消防局則強調，值班及寢室冷氣依作息開放 、飲水熱水設備無管制。

周永鴻指出，近來有消防基層反映隊上嚴格限制冷氣使用，有部分分隊冷氣開到凌晨就關，主管還會來巡房檢查定時器，或是要求消防員集中一間寢室共寢只開一間冷氣，甚至有分隊電熱水器直接拆除，連飲水機都限制使用。

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周永鴻指出，消防員多在高溫環境執勤，值勤時應有舒適環境休息，近來高溫炎熱，若休息品質不良恐直接影響出勤狀態和判斷力，台中市消防局的水電預算已有增加，不應為了電費數字好看，省基層的休息用電，市府不要出事了又推說是配合中央規定，要求消防局全面檢視各大隊、分隊節電措施是否過當，不能「建議」變「管制」，基層權益不該因為節省電費而被犧牲。

消防局表示，局內宣導使用冷氣空調，以設定溫度並搭配風扇為原則，並無強制限制分隊冷氣或相關電器設備使用時間及數量，寢室區在午休（12~14時）及夜間（22~06時）開放冷氣；其他時段如同仁有補休需求亦得開啟使用，另因應每日上班人力調整，部分單位重新調整床位配置，以每日上班2人共寢方式，避免1人1寢造成能源耗損。飲水機、熱水器等，均正常開放使用，並無特殊管制。

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