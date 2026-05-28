涉勾結廠商不實核銷 台科大、陽明交大等10校45教職員起訴

新北地檢署。（資料照）

國立台灣科技大學、陽明交通大學、台北市立松山農工、台北市康寧國小、新北市立鶯歌工商、瑞芳高工、三重商工、泰山高中、內湖高工、花蓮光復商工10家學校部分教職員，涉為了消耗預算等原因，與廠商勾結，以不實名義向學校不實核銷請款，再將未實際出貨的款項，用以購入相機、印表機、筆電、冷氣機等作為公用；新北地檢署依刑法偽造文書及違反商業會計法等罪嫌，一口氣起訴這些學校教職員、廠商等共45人。

被訴者包含：曾兼任台科大應用科技學院院長的台科大電子工程學系陳姓教授、台科大資訊工程學系系主任陳姓教授、台科大電機工程學系鍾姓、施姓、林姓教授等；陽明交通大學電子研究所王姓及陳姓助理、電機工程系王姓兼任講師等。

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松山農工電子科翁姓、吳姓、劉姓前後任科主任等；鶯歌工商曾姓、陳姓、周姓教師等；三重商工謝姓教師、泰山高中呂姓教師、內湖高工電子科、控制科羅姓、林姓、吳姓、楊姓前主任等；康寧國小陳姓前學務主任、陳姓教務主任等。另有多名技正、技士涉案被訴。涉案廠商則包含堃喬、漢源、堃邑、原昇4公司的陳姓負責人及其員工、凱聲公司的賴姓負責人等。

檢調調查，這些人犯罪手法大致可簡化為，明知學校並無採購特定用品需求，為了消耗預算或彈性運用經費等原因，把未實際出貨的採購款項以「預收款」名義掛在廠商帳下，除虛開請購資料，並偽造廠商均已出貨並經驗收合格假象，由業者以不實發票向學校辦理核銷請款；部分涉案人員甚至有浮報單價行為，待款項撥付後，業者會依涉案教職員需求，購買數位相機、印表機、碳粉夾、電腦、筆電、冷氣機、空氣清淨機、平板電腦、除濕機、飲水機、電腦螢幕、投影機等使用。

本案是檢察官林佳慧指揮調查局新北市調查處所偵破。檢方認為，上述行為所購物品多為零件或通常得供教學使用，抑或放置於辦公處供教職員工、學生生活使用，無證據顯示有納為己用、公款私用情形，且他們不具刑法「身分公務員」或「授權公務員」身分，而不構成貪污等罪嫌，因此依行使業務登載不實文書、明知不實事項填製會計憑證罪嫌起訴。

不過，檢方還查出，台科大電機工程學系鍾姓教授涉以上述手法勾結廠商不實核銷請款，卻將款項購買iPhone 6S Plus手機、LG掃地機器人、Apple Watch、Macbookpro等供私人使用，甚至將部分現金存入自己帳戶中；該校電機系施姓教授亦同，涉要業者買手機、電鍋、數位相本、咖啡機、電子辭典、咖啡濾杯、咖啡豆研磨機並受取現金16490元作為私用。

此外，內湖高工電子科林姓前主任，也涉要廠商把款項購買小米空氣淨化機、掃地機器人及音響供私用；花蓮光復商工電子科陳姓前主任則涉要求廠商匯款39600元至其友人帳戶，供私人借貸使用；上述者因將款項私用，另涉詐欺罪嫌。

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