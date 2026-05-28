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    首頁 > 社會

    阿嬤騎機車僅用一條繩子背孫 網路引發熱議

    2026/05/28 14:07 記者謝武雄／桃園報導
    阿嬤背孫竟然只用一條帶子，引發網友熱議。（摘自threads網頁）

    阿嬤背孫竟然只用一條帶子，引發網友熱議。（摘自threads網頁）

    有民眾發現街頭機車騎士身後背著小嬰兒，竟然只用類似繩子綁在身上、連背巾都沒有，該民眾將照片PO上threads，直言「看了真的很心疼小朋友，看起來超級不舒服的」，也有民眾認出騎士是一名阿嬤幫忙帶孫，認為不至於上網公審，警方則表示，依據道路交通管理處罰條例第31條5項規定，可處駕駛人500元罰鍰。

    桃園市政府警察局八德分局也提醒民眾，使用背巾載送兒童一旦發生事故，衝擊力將直接由孩童承受，嚴重時可能造成致命傷害，機車載送兒童，應符合相關安全規定，確保行車安全。

    也有民眾認出，她在接送區遇到這名阿嬤來接孫子，看到使用這麼傳統的背巾背小孩的，心裡是也覺得危險，但拍起來公審的行為也並不是很好，大家擔憂會轉達給老師，再請她們跟家長溝通好；還說阿嬤也很辛苦，替兒女媳婦接送照顧孩子，希望大家也不要公審這位辛苦的阿嬤。

    但大部分的網友還是擔心版主小嬰兒的安全，即使是傳統的背巾，也會從屁股下面包起來，希望這位駕駛，下次不要再這樣載小孩了，真的看了好擔心。

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